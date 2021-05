International

Les Golden Globes survivront-ils au boycott de NBC, Netflix et Amazon?



La chaîne de télévision américaine NBC a annoncé qu'elle ne diffuserait pas la cérémonie des Golden Globes l'an prochain. Une décision qui pourrait bien signer la fin de cette soirée consacrée au films et séries américains.

Vertement critiquée pour son manque de diversité, l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA), un groupe d'environ 90 journalistes qui constituent le jury des Golden Globes, a annoncé la semaine dernière qu'elle avait adopté une série de réformes pour améliorer sa représentativité et tenter d'apaiser la polémique.

Mais ça ne suffit pas...

«Nous continuons à croire que la HFPA est déterminée à se réformer de manière significative. Cependant, un changement d'une telle ampleur demande du temps et du travail et nous avons la nette impression que la HFPA a besoin de temps pour faire cela correctement», explique NBC dans un communiqué.

«Par conséquent, NBC ne diffusera pas l'édition 2022 des Golden Globes», ajoute la chaîne. Elle souligne avoir «bon espoir de diffuser le spectacle en janvier 2023» si les organisateurs mettent en oeuvre leur programme de réformes.

«Pas assez loin»

Les premières réformes annoncées n'ont pas suffi à convaincre certains studios et stars d'Hollywood. Netflix et Amazon Studios ne souhaitent plus travailler avec la HFPA tant que des changements «significatifs» n'auront pas été accomplis.

Warner Bros a de son côté écrit lundi au président de la HFPA Ali Sar pour se plaindre que le programme de réformes n'allait «pas assez loin». Et des acteurs vedettes comme Scarlett Johansson et Mark Ruffalo s'en sont publiquement pris à l'organisation durant le week-end.

Bientôt la fin des Golden Globes?

L'annonce de NBC est un coup dur pour les Golden Globes, dont le financement dépend beaucoup des droits de retransmission de la cérémonie, et certains observateurs de l'industrie du divertissement craignent qu'ils ne puissent pas s'en relever.

Plongés eux-aussi dans la tourmente, les Grammy Awards ont récemment annoncé des modifications conséquentes à leur fonctionnement, afin de sauver leur peau:

