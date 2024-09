Maggie Smith était connue pour son rôle emblématique de la Professeure McGonagall dans la saga Harry Potter. Image: dr

L'actrice qui jouait Minerva McGonagall dans Harry Potter est décédée

L'actrice britannique Maggie Smith, icône du cinéma et du théâtre, est décédée à l'âge de 89 ans. Connue pour ses rôles mémorables dans Harry Potter et Downton Abbey, elle laisse une empreinte indélébile sur l'industrie du divertissement.

L'actrice britannique Maggie Smith, mondialement connue pour ses rôles dans Harry Potter et Downton Abbey, est décédée à l'âge de 89 ans.

Son décès a été confirmé par ses fils, Toby Stephens et Chris Larkin, qui ont précisé qu'elle est partie paisiblement, entourée de sa famille et de ses amis.

«C'était une personne très réservée, mais elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère» Ses fils Chris Larkin et Toby Stephens

Maggie Smith laisse derrière elle une carrière remarquable, avec deux Oscars pour The Prime of Miss Jean Brodie et California Suite, ainsi que plusieurs autres distinctions prestigieuses: trois Golden Globes, six BAFTA, trois Emmy Awards et un Tony Award, faisant d'elle l'une des actrices britanniques les plus récompensées.

Connue pour son rôle emblématique de la Professeure McGonagall dans Harry Potter et de la comtesse douairière Violet Crawley dans Downton Abbey, elle aura marqué des générations avec sa présence sur scène et à l'écran.

Daniel Radcliffe avait déjà exprimé il y a plusieurs années sa gratitude pour l'avoir recommandé pour le rôle de Harry Potter, renforçant ainsi l'influence qu'elle a eue sur de jeunes acteurs.



Sa contribution au monde du théâtre et du cinéma, sur plus de six décennies, reste inégalée, et elle avait également été faite Dame par la reine Elizabeth II en 1990 pour ses services aux arts dramatiques. (max)