Natalia Dontcheva, lors de la première de «Mademoiselle de Joncquieres» (2018), à Paris. Image: imago stock&people

Natalia Dontcheva, vue dans «Joséphine, ange gardien», est morte à 56 ans

L'actrice franco-bulgare Natalia Dontcheva est morte samedi 1er août, à l'âge de 56 ans, a annoncé son agent au Figaro. Les causes de son décès n'ont pas été précisées.

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Née en 1969 à Sofia, fille de l'acteur bulgare Plamen Donchev, elle avait entamé sa carrière en France dès 1989. Le grand public l'avait découverte dans plusieurs séries de la chaîne de télévision française TF1, dont «Julie Lescaut», «Une femme d'honneur» et «Joséphine, ange gardien», où elle a incarné à trois reprises la cliente de Mimie Mathy.

Entre 2011 et 2015, elle a partagé l'affiche avec Thierry Lhermitte dans la série «Doc Martin». Au cinéma, elle a tourné dans «Madame de Joncquières» et «L'Apparition», sortis en 2018, et s'est aussi produite au théâtre, notamment aux côtés de Daniel Auteuil dans «Le malade imaginaire» en 2019.

Un long «combat»

Sur Instagram, son beau-fils, le producteur Hugo Sélignac («Bac Nord», «L'Amour Ouf»), fils du réalisateur Arnaud Sélignac, mari de l'actrice, lui a rendu hommage, comme le relate Le Figaro: «Du côté Sélignac, notre socle, c'était toi», remerciant la comédienne pour vingt-cinq ans d'amour donné à son père. Il évoque aussi un «combat de dix ans».

Plusieurs comédiens, dont Sandrine Kiberlain, Marina Foïs et Géraldine Nakache, lui ont témoigné leur soutien en commentaires. (ysc)