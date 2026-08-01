bien ensoleillé27°
DE | FR
burger
International
LGBTIQ+

Hambourg rassemble 300 000 personnes pour la marche des fiertés

Environ 300&#039;000 personnes ont participé à la marche des fiertés à Hambourg ce samedi.
Sous un ciel clément, des personnes de tout âge, drag queens, membres de la communauté LGBT+ et alliés, agitaient des drapeaux arc-en-ciel, à pied ou parfois juchés sur des chars.Keystone

Hambourg rassemble 300 000 personnes pour la marche des fiertés

Une foule massive a défilé samedi dans les rues de la ville allemande pour défendre les droits LGBT+ et afficher son soutien à la communauté. Le rassemblement s’est tenu une semaine après l’attaque meurtrière survenue lors de la Pride à Berlin.
01.08.2026, 17:5901.08.2026, 17:59

Environ 300 000 personnes ont défilé samedi pour la marche des fiertés dans les rues de Hambourg, selon la police et les organisateurs, une semaine après l'attentat à Berlin lors de la Pride, où une personne est décédée et une trentaine d'autres ont été blessées.

Sous un ciel clément, des personnes de tout âge, drag queens, membres de la communauté LGBT+ et alliés, agitaient des drapeaux arc-en-ciel, à pied ou parfois juchés sur des chars.

Certains brandissaient des pancartes avec le slogan «Solidarité entre personnes LGBT, prendre position pour un avenir sans craintes».

Soupçons de sabotage sur l’Ironman de Hambourg

En raison de l'attentat qui a eu lieu samedi dernier dans la capitale allemande, la police a doublé ses effectifs par rapport à ceux de l'année dernière pour la marche des fiertés à Hambourg.

Les organisateurs de la marche s'attendaient à environ 250 000 participants et avaient appelé toute la ville hanséatique à y participer.

Il y a une semaine, une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche avait eu lieu dans la soirée à Berlin contre la foule rassemblée pour la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne.

Le suspect, un jeune Allemand d'origine libanaise de 21 ans, islamiste radicalisé, avait été tué dimanche soir par la police berlinoise. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«Ils continuent d&#039;arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
3
«Ils continuent d'arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
1 / 22
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
partager sur Facebookpartager sur X
Des policiers anglais font polémique en dansant la Macarena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Il devait juste passer le balai, il devient la star d'une compétition
Engagé pour nettoyer la piste entre deux épreuves, un agent d'entretien est devenu le coup de cœur du public grâce à un show de danse improvisé avec sa serpillière.
Alors qu’il était censé simplement nettoyer la salle entre deux épreuves lors des Jeux du Commonwealth, CJ Miller, 25 ans, a pris tout le monde de court. Armé de sa serpillière, le jeune homme s'est lancé dans une démonstration de danse improvisée pour divertir les spectateurs, se mettant instantanément le public dans la poche.
L’article