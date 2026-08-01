Sous un ciel clément, des personnes de tout âge, drag queens, membres de la communauté LGBT+ et alliés, agitaient des drapeaux arc-en-ciel, à pied ou parfois juchés sur des chars. Keystone

Hambourg rassemble 300 000 personnes pour la marche des fiertés

Une foule massive a défilé samedi dans les rues de la ville allemande pour défendre les droits LGBT+ et afficher son soutien à la communauté. Le rassemblement s’est tenu une semaine après l’attaque meurtrière survenue lors de la Pride à Berlin.

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Environ 300 000 personnes ont défilé samedi pour la marche des fiertés dans les rues de Hambourg, selon la police et les organisateurs, une semaine après l'attentat à Berlin lors de la Pride, où une personne est décédée et une trentaine d'autres ont été blessées.

Sous un ciel clément, des personnes de tout âge, drag queens, membres de la communauté LGBT+ et alliés, agitaient des drapeaux arc-en-ciel, à pied ou parfois juchés sur des chars.

Certains brandissaient des pancartes avec le slogan «Solidarité entre personnes LGBT, prendre position pour un avenir sans craintes».

En raison de l'attentat qui a eu lieu samedi dernier dans la capitale allemande, la police a doublé ses effectifs par rapport à ceux de l'année dernière pour la marche des fiertés à Hambourg.

Les organisateurs de la marche s'attendaient à environ 250 000 participants et avaient appelé toute la ville hanséatique à y participer.

Il y a une semaine, une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche avait eu lieu dans la soirée à Berlin contre la foule rassemblée pour la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne.

Le suspect, un jeune Allemand d'origine libanaise de 21 ans, islamiste radicalisé, avait été tué dimanche soir par la police berlinoise. (tib/ats)