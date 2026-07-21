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Kaylee Hottle, actrice de «Godzilla», meurt à 18 ans

L&#039;actrice Kaylee Hottle est décédée
Image: getty

Kaylee Hottle, actrice de «Godzilla», meurt tragiquement à 18 ans

L'actrice américaine Kaylee Hottle, 18 ans, vue dans deux films «Godzilla», est décédée dans un accident de voiture dans le Maryland, ont indiqué les autorités.
21.07.2026, 22:4521.07.2026, 22:45

Kaylee Hottle, actrice américaine de 18 ans vue dans deux films de la franchise «Godzilla», est décédée dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de voiture dans l'Etat américain du Maryland (est), ont indiqué les autorités.

Conduit par un homme de 19 ans, le véhicule dans lequel se trouvait la jeune femme, au côté d'un autre passager, a dévié de la route et heurté un obstacle, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Frederick.

Intervenues peu avant 03h00 du matin, les forces de l'ordre estiment qu'une «vitesse excessive» a contribué à l'accident.

«Godzilla vs Kong»

Kaylee Hottle a été transportée à l'hôpital où son décès a été prononcé, ont précisé les autorités. Le conducteur a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger, tandis que l'autre passager a refusé les soins médicaux.

L'actrice, qui était sourde, était connue pour le rôle de «Jia», personnage de «Godzilla vs Kong» (2021) et «Godzilla X Kong: Le nouvel empire» (2024), s'exprimant en langue des signes.

Cet étrange postillon est devenu viral

Elle avait été nommée en 2024 pour le Saturn Award de la meilleure performance par un jeune acteur ou une jeune actrice.

Ses parents ont réagi à son décès dans des vidéos en langue des signes postées sur Facebook. (sda/ats/afp)

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