Robbie Williams a craché sur un micro et la séquence fait le buzz

Vidéo: watson

Cet étrange postillon est devenu viral

Alors que le chanteur était en pleine interview télévisée lors de la finale de la Coupe du monde, un petit projectile s’est soudainement échappé de sa bouche. La star a réagi à cet incident sur son compte Instagram.

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Robbie Williams a vécu ce qui pourrait arriver à chacun d’entre nous - cela dit, c'est encore pire lorsqu’on est une célébrité filmée lors d’un événement suivi par environ 1,8 milliard de téléspectateurs sur Terre. En effet, lors de la finale de la Coupe du monde de football, le chanteur était en pleine interview pour la chaîne allemande Magenta Sport.

Accidentellement, un petit projectile blanc s’est soudainement échappé de sa bouche pour atterrir sur la bonnette du micro. Dans une tentative de l’enlever, le mystérieux morceau est resté collé à son doigt et a terminé son voyage sur le front de l’artiste, au moment où celui-ci a passé sa main sur son visage, sous les yeux du monde entier.

Pendant que la chaîne diffusait des extraits du match, l’équipe de tournage est intervenue afin d’alerter Robbie Williams. On peut l’entendre dire, surpris: «Mais on est en direct!» avant de se raviser, ayant vraisemblablement compris quel était le problème. Lorsque les caméras sont revenues sur le plateau, l'étrange projectile blanc avait disparu des écrans.

Internet étant un endroit impitoyable, le passé douloureux de la star, qui a connu une longue et sombre période d’addiction aux drogues dures et à l’alcool au début de sa carrière, a immédiatement alimenté les spéculations. Certains internautes ont ainsi affirmé qu’il s’agissait d’un morceau de cocaïne tombé de son nez. La vidéo a alors fait le tour des réseaux sociaux, cette rumeur étant rapidement relayée tous azimuts.

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Robbie Williams est revenu sur cet accident dans une vidéo publiée sur Instagram afin de confirmer qu'il s'agissait bien d'un morceau de bonbon qui s'était échappé de sa bouche.

«Je tiens à m’excuser pour cet objet sorti de ma bouche qui est tombé sur le micro hier. C’était très peu professionnel et, apparemment, les gens s’inquiètent pour moi... Mais tout va bien, parce que j’en ai encore d’autres» Robbie Williams

Une phrase que la star débite avec le plus grand des sérieux, avant d'éclater de rire, tout en tirant la langue pour dévoiler deux nouvelles pastilles.

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(sbo)