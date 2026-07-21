assez ensoleillé25°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Robbie Williams a craché sur un micro et la séquence fait le buzz

Vidéo: watson

Cet étrange postillon est devenu viral

Alors que le chanteur était en pleine interview télévisée lors de la finale de la Coupe du monde, un petit projectile s’est soudainement échappé de sa bouche. La star a réagi à cet incident sur son compte Instagram.
21.07.2026, 17:1021.07.2026, 17:10

Robbie Williams a vécu ce qui pourrait arriver à chacun d’entre nous - cela dit, c'est encore pire lorsqu’on est une célébrité filmée lors d’un événement suivi par environ 1,8 milliard de téléspectateurs sur Terre. En effet, lors de la finale de la Coupe du monde de football, le chanteur était en pleine interview pour la chaîne allemande Magenta Sport.

Accidentellement, un petit projectile blanc s’est soudainement échappé de sa bouche pour atterrir sur la bonnette du micro. Dans une tentative de l’enlever, le mystérieux morceau est resté collé à son doigt et a terminé son voyage sur le front de l’artiste, au moment où celui-ci a passé sa main sur son visage, sous les yeux du monde entier.

Pendant que la chaîne diffusait des extraits du match, l’équipe de tournage est intervenue afin d’alerter Robbie Williams. On peut l’entendre dire, surpris: «Mais on est en direct!» avant de se raviser, ayant vraisemblablement compris quel était le problème. Lorsque les caméras sont revenues sur le plateau, l'étrange projectile blanc avait disparu des écrans.

Internet étant un endroit impitoyable, le passé douloureux de la star, qui a connu une longue et sombre période d’addiction aux drogues dures et à l’alcool au début de sa carrière, a immédiatement alimenté les spéculations. Certains internautes ont ainsi affirmé qu’il s’agissait d’un morceau de cocaïne tombé de son nez. La vidéo a alors fait le tour des réseaux sociaux, cette rumeur étant rapidement relayée tous azimuts.

Lui aussi, il est devenu viral:

Le coup de gueule de David Lemos sur le Mondial est devenu viral

Robbie Williams est revenu sur cet accident dans une vidéo publiée sur Instagram afin de confirmer qu'il s'agissait bien d'un morceau de bonbon qui s'était échappé de sa bouche.

«Je tiens à m’excuser pour cet objet sorti de ma bouche qui est tombé sur le micro hier. C’était très peu professionnel et, apparemment, les gens s’inquiètent pour moi... Mais tout va bien, parce que j’en ai encore d’autres»
Robbie Williams

Une phrase que la star débite avec le plus grand des sérieux, avant d'éclater de rire, tout en tirant la langue pour dévoiler deux nouvelles pastilles.

Vidéo: watson

(sbo)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Trump a déteint sur le Mondial
2
Trump a déteint sur le Mondial
de Fred Valet
Le parcours de l&#039;Argentine électrise les adeptes du complot
1
Le parcours de l'Argentine électrise les adeptes du complot
Le grand buteur de l&#039;Espagne est l&#039;anti-Mbappé
1
Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé
de Romuald Cachod
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
1
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
de Antoine Menusier
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
2
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
de Klaus Zaugg
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
de Yoann Graber
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
1
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
de Fred Valet
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l&#039;équipe d&#039;Espagne
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
de Yoann Graber
Le futur de la Nati en 4 questions
Le futur de la Nati en 4 questions
de Lucien Willemin, Kansas City
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
de Yoann Graber
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
1
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
de Sebastian Wendel, Kansas City
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
de Jérémie Crausaz
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
de Yoann Graber
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
de Alexandre Cudré
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
de Jérémy TALBOT
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Le pilote fait croire que l'Argentine a gagné la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Murat Yakin ressemble à une cigarette après l’amour»
Dans un podcast du New York Times, le célèbre critique ciné Welsey Morris et le journaliste Pablo Torre dissertent sur la Coupe du monde, qu’ils considèrent comme le blockbuster de l’été. Et la Nati y joue un rôle plutôt rigolo: «J’ai arrêté de compter tous les Suisses dont tu es tombé amoureux».
Le football, c’est du grand cinoche. On ne parle pas uniquement ici des simagrées et de l’art de la simulation des joueurs sur la pelouse. Quand les Américains se retrouvent emportés, chez eux, au pays du base-ball, dans le tourbillon de la Coupe du monde, ça donne parfois lieu à des envolées romanesques plutôt originales.
L’article