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Mort accidentelle du producteur Nicolas Altmayer et de Mathilde Favier

(FILES) French film producer Nicolas Altmayer (L) and Director of Public Relations for Dior Couture Mathilde Favier, pose on the red carpet on the second day of the 22nd edition of the Marrakech Inter ...
Mort accidentelle du producteur d'OSS 117 Nicolas Altmayer et de Mathilde Favier, responsable chez DiorImage: AFP

Le producteur d'OSS 117 et sa femme décèdent dans un accident

Mathilde Favier, directrice relations publiques chez Dior, et Nicolas Altmayer, producteur d'OSS 117, ont perdu la vie dans un accident de voiture lundi.
18.08.2026, 12:4818.08.2026, 12:48

Nicolas Altmayer, producteur des films OSS 117 et Brice de Nice, et Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dans les Deux-Sèvres, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Niort.

Le couple a été tué lundi vers 16h00 sur une route départementale à Airvault, dans le nord du département.

L'actrice Hayden Panettiere est morte à 36 ans
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Leur véhicule «a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, alors qu’ils doublaient un autre véhicule», précise le vice-procureur de Niort, Nicolas Leclainche, qui a ouvert une enquête pour «homicide involontaire par conducteur», afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Mathilde Favier, 57 ans, était directrice des relations publiques de la marque Dior et Nicolas Altmayer, producteur de cinéma de 61 ans à la tête de la société Mandarin & Compagnie avec son frère Eric, est connu pour avoir produit les films OSS 117 et Brice de Nice avec Jean Dujardin, ou plus récemment Alpha de Julia Ducournau et Monsieur Aznavour, avec l'acteur Tahar Rahim. (afp)

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