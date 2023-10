Voici les 10 villes les plus moches du monde

C'est un classement inhabituel. En principe, on recherche les plus belles villes du monde pour partir en vacances, mais pas cette fois. Voici donc les 10 villes les plus laides du monde, selon «U City Guides».

Sandra Simonsen / t-online

New York, Melbourne, Paris: quand on pense à visiter une ville, on pense automatiquement aux plus belles, les plus populaires et les plus passionnantes du monde. Mais il existe aussi un anti-hit-parade des pires et des plus laides villes du monde. Il a été établi par le portail «U City Guides» et ne concerne que les métropoles et les capitales.

Voici le top 10 des métropoles les plus moches du monde:

Los Angeles, Etats-Unis

Même si beaucoup disent qu'il faut avoir vu Los Angeles, la ville compte parmi les plus laides du monde et arrive même en troisième position pour les États-Unis.

Le PIB de São Paulo est le plus important d'Amérique latine et de l'hémisphère sud, mais la pauvreté y est frappante. Image: imago-images

São Paulo, Brésil

La ville de São Paulo est dangereuse: la pauvreté et une jungle de béton se rencontrent et créent l'endroit idéal pour voir naître beaucoup de criminalité et des kilomètres d'embouteillages.

Détroit, Etats-Unis

Détroit est considérée comme la ville la plus dangereuse des États-Unis, avec plus de 300 meurtres par an, et doit donc être visitée avec prudence.

Houston, Etats-Unis

Des façades d'immeubles, du béton partout et beaucoup de pauvreté: Houston ne fait pas rêver.

Chisinau, capitale de la Moldavie. Un quart de la population moldave y réside. Image: imago-images

Chisinau, Moldavie:

La capitale de la Moldavie collectionne les points négatifs, surtout avec son aspect soviétique délabré.

Luanda, Angola

Du lundi au samedi, de 7h à 21h, la ville est complètement bouchée, le plus rapide est encore de se déplacer à pied, mais il n'y a alors rien à voir et les prix sont élevés.

Caracas, Venezuela

Ici, c'est surtout l'argent qui manque, et cela se voit: les quartiers pauvres, la criminalité, la dégradation sont à l'ordre du jour.

Amman, Jordanie

La capitale de la Jordanie marque (perd?) surtout des points avec ses nombreux bâtiments en mauvais état et sa circulation chaotique.

Mexico, Mexique

C'est un peu la même chose ici: avec une population estimée à 20 millions d'habitants, Mexico est l'une des plus grandes régions métropolitaines du monde, mais aussi l'une des plus dangereuses, des plus laides et des plus sales.

Guatemala City.

Guatemala City, Guatemala

Même si le pays est magnifique, la capitale ne vaut absolument pas le détour.

Pourquoi devriez-vous quand même visiter les villes les plus laides du monde?

Des millions de personnes vivent pourtant dans ces grandes villes et ne sont pas dérangées par le fait que leur ville soit laide, dangereuse ou ennuyeuse. Et il en va parfois de même pour les touristes: quelle que soit la laideur d'une ville, vous trouverez toujours quelque chose à voir quelque part.

Tentons donc de défendre ces villes:

Guatemala City

Le Guatemala et sa capitale sont souvent sous-estimés et omis lors des voyages en tant que «petite sœur du Mexique». Et bien sûr, la situation sécuritaire n'est pas comparable à celle de l'Europe. Cependant, avec un peu de prudence, il y a aussi beaucoup à découvrir ici.

Voici la Torre del Reformador, construite en 1935 à Guatemala City.

Vous devriez bien sûr vous en tenir aux zones de la ville qui sont considérées comme relativement sûres pour les touristes, comme la Zona Viva et la Zona 16. Vous aimez la tour Eiffel? Alors vous devriez visiter la Torre del Reformador (en français: tour du réformateur). Le Guatemala étant une zone sismique, le centre-ville est parsemé de ruines: églises fragiles, bâtiments d'apparat détruits et immeubles d'habitation en ruine lui confèrent un certain charme.

Mexico

La même chose s'applique à Mexico qu'à Guatemala City et qu'à toutes les grandes villes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud: le sentiment de sécurité n'est évidemment pas le même qu'en Europe. Mais si l'on respecte quelques règles et que l'on ne se met pas en danger de manière excessive, on peut passer un bon moment ici aussi.

Mexico City ne mérite peut-être pas sa place dans ce classement... Image: DR

La ville de Mexico est par exemple un centre d'art international (le Palacio de Bellas Artes vaut particulièrement le coup d'œil). Son histoire et son excellente cuisine attirent aussi régulièrement les touristes dans cette mégapole. Visitez par exemple les canaux et les pyramides pendant la journée et assistez à un combat de Lucha Libre le soir.

Amman

Ici aussi, la situation sécuritaire est plutôt tendue en raison de la proximité de la Syrie et de l'Irak. Néanmoins, si vous respectez les consignes et faites preuve de prudence, vous pouvez aussi trouver de beaux coins dans la capitale jordanienne.

Amman est une ville moderne et aux nombreuses ruines antiques. Image: DR

La ville est considérée comme le centre culturel et économique du pays, vous sentirez la magie de l'Orient sur les marchés et dans les immenses mosquées de la ville, comme celle du roi Abdallah Ier ou la mosquée du roi Hussein Ben Talal. Le théâtre romain fait partie des sites les plus spectaculaires et une visite du «souq» traditionnel est inévitable.

Caracas

Caracas est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses au monde. Néanmoins, elle est connue comme le centre culturel du pays et est appréciée pour ses nombreuses activités, comme le Museo de Ciencías (musée des sciences), le plus ancien musée de la ville. Le Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (musée d'art contemporain) abrite également des œuvres de Picasso et de Chagall. Vous devriez privilégier les monuments situés dans les quartiers d'affaires haut de gamme pour être en sécurité.

Luanda

Luanda fait partie des plus grandes villes d'Afrique avec environ dix millions d'habitants et, malgré sa mauvaise réputation, elle offre des choses à voir. La vieille ville, située sur le port, est particulièrement belle et abrite de nombreux bâtiments coloniaux.

Luanda est aussi la ville la plus chère du monde (pour les expatriés). Image: imago-images

Le mausolée Agostinho Neto fait également partie des emblèmes de la ville et abrite le combattant de la liberté et premier président de l'Angola, Agostinho Neto. Les fans de sport ne manqueront pas de visiter le stade national, l'une des arènes les plus modernes d'Afrique, conçu par les Chinois.

Argument massue en faveur des villes «moches»

En fin de compte, toutes les villes ont quelque chose de beau, d'excitant ou d'intéressant à offrir, il vous suffit de les chercher davantage, de respecter des règles plus strictes ou de vous déplacer plus prudemment. De plus, toutes les villes «moches» ou peu appréciées ont un grand avantage: il y a beaucoup moins de touristes, ce qui vous permet d'avoir une vue authentique de la ville et du pays.