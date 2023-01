La photo d'illustration choisie par le New York Times.

Une ville romande élue meilleure destination suisse par le New York Times

And the winner is...

Lausanne! La ravissante capitale olympique a reçu l'onction touristique ultime par l'un des médias américains les plus connus au monde, le New York Times. Ce dernier a publié son traditionnel palmarès annuel des plus belles destinations à visiter. Pour 2023, 52 destinations aux quatre coins du globe ont été couronnées.

La ville vaudoise est la seule à représenter la Suisse parmi les élus (désolé, Genève!), et trône parmi 16 destinations européennes.

Placée en 38e position, derrière Nîmes ou la Bourgogne, Lausanne est louée pour ses «vues spectaculaires sur le lac Léman et une scène architecturale et artistique explosive». On passera sur la photo d'illustration (ci-dessus), qui nous jette dans la rue Centrale en pleine heure de pointe.

Le mudac Un petit cliché du mudac, ou depuis le balcon du Musée Olympique aurait aussi pu faire le job, aussi. Image: KEYSTONE

La petite introduction de la cité met à l'honneur le quartier culturel de la «Plateforme 10», et mentionne le mudac et Photo Élysée.

«Connu sous le nom de Plateforme 10, le quartier des arts de la ville, âgé de trois ans, a récemment inauguré un nouveau bâtiment audacieux qui ressemble à un bloc de pierre blanche astucieusement fissuré pour deux musées.» nytimes.com

Si la liste compte un nombre important de villes américaines - c'est tout de même le New York Times - de nombreux trésors à travers le globe ont également droit à leur petit portrait, notamment au Mexique, au Ghana ou au Japon.

Préparez-vos Google agenda, voici le classement:

Londres, of course Morioka, Japon Monument Valley Navajo, Tribal Park, Etats-Unis Kilmartin Glen, Ecosse Auckland, Nouvelle-Zélande Palm Springs, Californie, Etats-Unis Kangaroo Island, Australie Vjosa River, Albanie Accra, Ghana Tromso, Norvège Parc national des Lençóis Maranhenses, Brésil Bhoutan Kerala, Inde Greenville, Caroline du Sud, Etats-Unis Tucson, Arizona, Etats-Unis Martinique Désert du Namib, Afrique du sud The Alaska Railroad Fukuoka, Japon Flores, Indonésie Guadalajara, Mexique Tassili n’Ajjer, Algérie Kakheti, Géorgie Nîmes, France Ha Giang, Vietnam Salalah, Oman Cuba Odense, Danemark Uluru-Kata Tjuta National Park, Australie Boquete, Panama Tarragona, Espagne Charleston, Caroline du sud, Etats-Unis Cayos Cochinos, Honduras Bourgogne, France Istanbul, Turquie Taipei, Taïwan El Poblado, Medellín, Colombie Lausanne, Suisse Methana, Grèce Louisville, Kentucky, Etats-Unis Manaus, Brésil Vilnius, Lituanie Macon, Etats-Unis Madrid, Espagne Grand Junction, Colorado La Guajira, Colombie Bergame et Brescia, Italie American Prairie, Montana, Etats-Unis Les cantons de l'Est, Québec New Haven, Connecticut, Etats-Unis The Black Hills, South Dakota, Etats-Unis Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

