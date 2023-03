Voici les 10 villes les plus dangereuses d'Europe

Dans quels pays les gens hésitent-ils à sortir la nuit? Quatre pays se partagent le top 10 des villes européennes les plus dangereuses.

Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité ou en insécurité dans une ville? Avez-vous été victime d'un délit ou avez-vous subi des violences en raison de la couleur de votre peau ou de vos opinions? La base de données mondiale Numbeo, basée sur les informations des utilisateurs, a demandé à 100 000 utilisateurs de participer à une enquête sur le thème de la sécurité et a établi un classement des villes les plus dangereuses.

La perception des participants est prise en compte sous forme de chiffres dans le calcul de ce que l'on appelle l'indice de criminalité: Les valeurs inférieures à 20 sont très faibles, tout ce qui dépasse 80 est considéré comme très élevé.

Disons-le tout de suite: le classement des villes négatives est dominé par Caracas, la capitale du Venezuela. Ici, le potentiel de danger (indice de criminalité) est de 83,6 points et le sentiment de sécurité (indice de sécurité) de seulement 16,4 points. Mais quelles sont les villes européennes considérées comme les plus dangereuses?

Les fans de football anglais connaissent peut-être Bradford. Le club de Bradford City a joué en Premier League de 1999 à 2001, mais a récemment glissé jusqu'en quatrième division. La ville anglaise, qui compte la plus forte proportion de population d'origine pakistanaise de tout le Royaume-Uni, est classée par Numbeo comme la ville la plus dangereuse d'Europe. Avec un indice de criminalité de 69,2, Bradford est en tête du classement négatif devant Marseille en France et Catane en Sicile (Italie).

Les participants à l'enquête Numbeo ont classé les villes européennes suivantes parmi les dix plus dangereuses:

1. Bradford, Royaume-Uni

2. Marseille, France

3. Catane, Italie

4. Coventry, Royaume-Uni

5. Nantes, France

6. Birmingham, Royaume-Uni

7. Naples, Italie

8. Montpellier, France

9. Liège, Belgique

10. Nice, France

L'Hexagone est donc le seul pays à placer quatre villes dans ce top 10, dont trois du sud de la France. (dom)