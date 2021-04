International

Il porte plainte contre l'Autriche pour sa sclérose en plaques



Souffrant, il attaque l'Autriche à cause du réchauffement climatique

Atteint de sclérose en plaque, un Autrichien vient de porter plainte contre son pays pour avoir échoué à le protéger contre le réchauffement climatique. Il a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme.

Y'aurait-il un lien entre la maladie de la sclérose en plaque et le réchauffement climatique? Un Autrichien, atteint de cette maladie, pense que c'est le cas. Et il vient de porter plainte contre son gouvernement pour avoir failli à son devoir de le protéger contre le réchauffement climatique. Pire encore, il estime que ses symptômes s'aggravent quand les températures grimpent.

Le recours

Ce recours a été déposé auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), a annoncé lundi la branche locale du mouvement Fridays For Future, initié par la militante suédoise Greta Thunberg.

«Dès qu'il fait plus de 25 degrés, je dois me déplacer en fauteuil roulant. En d'autres termes, je suis déjà affecté par la crise climatique et je le serai encore plus dans le futur»

Débouté en octobre par la justice autrichienne «pour des questions de forme», ce consultant en énergie de 40 ans se tourne désormais vers l'instance européenne, au motif que l'Autriche viole selon lui plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, dont son article 2 sur le «droit à la vie».

A travers cette requête, «nous demandons donc le droit de contester cette loi et nous réclamons aussi des mesures climatiques plus efficaces», a expliqué l'avocate du plaignant. «L'Etat a échoué à agir et doit faire davantage pour limiter la hausse des températures de la planète à 1.5 degré par rapport aux niveaux antérieurs à la révolution industrielle», a-t-elle encore ajouté.

Un millier de pages

Le dossier d'un millier de pages a été transmis vendredi à Strasbourg, où la Cour devra décider d'ici à l'été si l'affaire est traitée en priorité au vu de l'urgence climatique.

Fridays for future avait lancé une campagne de financement participatif («crowdfunding») qui a permis de récolter 30 000 euros (environ 33 000 francs) afin de couvrir l'ensemble des frais.

Fridays for Future, initié par Greta Thurnberg, soutient la plainte: pic.twitter.com/PBvyYFixj9 — Fridays For Future Europe (@fff_europe) February 16, 2021

Deux plaintes similaires sont en cours d'examen par la CEDH: six Portugais âgés de huit à 21 ans accusent 33 Etats européens d'avoir failli à leurs engagements sur la lutte contre le réchauffement climatique, tandis qu'en Suisse, l'association «Les Aînées pour la protection du climat» poursuit la Confédération pour négligence climatique. (ats)

