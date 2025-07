Si elle était attendue, la portée symbolique de cette conquête n'en resterait pas moins grande. image: keystone, getty, monage: watson

Poutine dit avoir conquis une ville stratégique: ce que l'on sait

Selon Moscou, l'armée russe aurait mis la main sur la petite ville de Tchassiv Iar, disputée depuis des mois. L'Ukraine dément. Le point sur la situation.

Après des mois d'intenses combats dans la petite ville de Tchassiv Iar, dans l'est de l'Ukraine, la Russie a annoncé jeudi avoir pris cette ancienne place forte militaire.

Voici ce qu'il faut retenir de cette revendication, immédiatement démentie par l'Ukraine.

Quelle importance stratégique?

Tchassiv Iar, qui comptait environ 12 000 habitants avant l'invasion russe de février 2022, se trouve en hauteur, ce qui lui confère un surplomb stratégique sur d'autres villes, importantes, de la région de Donetsk. Sa prise, si elle est confirmée, ferait monter le danger pour des villes comme Kramatorsk et Sloviansk, bases logistiques importantes de l'armée ukrainienne et encore très peuplées.

Si elle était attendue, la portée symbolique de cette conquête n'en resterait pas moins grande. Elle illustre les difficultés des forces ukrainiennes, épuisées par plus de trois ans de guerre. Moins nombreuse, moins bien équipée, l'armée ukrainienne fait face aux incertitudes sur la pérennité du soutien de ses alliés alors que la guerre se prolonge.

Mais, ces derniers mois, la place forte a perdu de son intérêt stratégique. Grâce à des évolutions technologiques, la portée des drones FPV explosifs russes atteint désormais une trentaine de kilomètres, leur permettant de toucher la logistique ukrainienne bien au-delà de Tchassiv Iar. Des soldats ukrainiens relativisaient ainsi l'importance de cette ville dès l'an dernier, jugeant que sa capture serait une question de communication pour la Russie.

Que reste-t-il de Tchassiv Iar?

Des images aériennes, publiées par une brigade ukrainienne plus tôt dans l'année, montrent une cité qui n'est guère plus qu'un squelette de béton et de métal fumant. Dès l'été dernier, l'Ukraine craignait la chute de la ville. En juillet 2024, l'AFP avait pu s'y rendre, observant des immeubles en grande partie détruits, rasés, ou noircis par les explosions.

L'armée russe, en position de force dans l'est de l'Ukraine, et particulièrement dans la région de Donetsk, attaquait Tchassiv Iar sans relâche depuis avril 2024, au prix de pertes importantes. La bataille avait commencé sérieusement après mai 2023, lorsque les forces russes et les unités du groupe mercenaire Wagner avaient capturé la ville voisine de Bakhmout, sacrifiant de très nombreux soldats dans des assauts sanglants.

Le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, y a été tué le 9 mai 2023 à l'âge de 32 ans, dans une attaque russe de roquettes au cours d'un reportage.

Et après?

La Russie, qui occupe environ 20% du territoire ukrainien, revendique quasi quotidiennement la prise de villages, bien plus rarement la conquête de villes. Mais les conséquences militaires réelles de la prise annoncée de Tchassiv Iar sont difficiles à estimer.

Les soldats de Moscou ont mis un an à s'emparer d'Avdiïvka (février 2024) ou de Vougledar, deux autres villes du Donbass importantes pour l'armée ukrainienne, sans toutefois créer d'effondrement du front. Le Kremlin voit comme une priorité la capture du Donbass, bassin industriel et houiller comprenant les régions de Donetsk et Lougansk.

Les troupes russes revendiquent aussi des avancées dans de nouvelles zones, comme la région de Soumy (nord-est) ou celle de Dnipropetrovsk, dans le centre.

