Violents orages en Inde: au moins 89 morts en Uttar Pradesh

De puissants orages ont frappé l'Uttar Pradesh, faisant au moins 89 victimes et causant d'importants dégâts.

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Les autorités indiennes ont annoncé des aides financières pour soutenir les familles touchées. Keystone

De violents orages, accompagnés de fortes rafales de vent, d'éclairs, de pluie et de grêle, ont fait au moins 89 morts dans l'Etat le plus peuplé de l'Inde, l'Uttar Pradesh, situé dans le nord du pays, a indiqué jeudi la protection civile locale.

L'Uttar Pradesh, qui compte plus de 240 millions d'habitants, est fréquemment frappé par des tempêtes dans les mois précédant la mousson, et la foudre est régulièrement à l'origine de nombreux décès.

«En raison des conditions météorologiques défavorables du 13 mai, des rapports font état de 89 morts, 53 blessés, 114 têtes de bétail perdues et 87 habitations endommagées dans cet Etat», a indiqué le bureau du commissaire en charge des secours dans un communiqué.

Ces dernières années, les services météorologiques indiens ont mis en garde contre une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des orages violents accompagnés d'éclairs, que les experts attribuent à la hausse des températures et au changement climatique.

Le communiqué précise que les autorités ont reçu pour instruction de verser une aide financière aux familles affectées par ces orages. (dal/ats/afp)