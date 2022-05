Nouveaux records de chaleur dans le Massif central et les Alpes françaises

Le record absolu de température diurne en France pour un mois de mai n'a en revanche pas été battu. Il avait été établi à Dax, dans les Landes, avec 36.2 degrés, le 30 mai 1996.

La France connaît une chaleur inhabituelle depuis plus d'un mois. Elle a battu un record de période de chaleur au printemps avec 40 jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières, selon un bilan datant de samedi.

En France, mais en Suisse aussi 👇 30 C°: il n'a jamais fait aussi chaud à cette saison à Viège en Valais

Dimanche, de nouveaux records de chaleur pour le mois de mai ont été enregistrés en France, notamment dans le Massif central et les Alpes, selon Météo-France.

«Avec 25.7 degrés Celsius cet après-midi, la station de Superbesse (Puy-de-Dôme), ouverte en 1976, améliore [...] son record mensuel, établi hier», a indiqué dimanche Météo-France.

Des records ont également été atteints en:

Isère à Grenoble (31.4 degrés).

L'Alpe d'Huez (24.1 degrés).

Villard-de-Lans (29.7 degrés).

De même que dans des stations météorologiques de Vendée, du Lot, de la Drôme et des Hautes-Alpes. Avec le dérèglement climatique de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer plus tôt au printemps. Les pics s'observent non seulement au plus chaud de la journée, mais aussi au plus bas. (ats/sia)