30 C°: il n'a jamais fait aussi chaud à cette saison à Viège en Valais

Avec «un taux de succès entre 20 et 30%», les Saints de glace relèvent plus du mythe que de la réalité climatique , explique SRF Meteo. D'une part, il est possible que le sol gèle encore à la fin mai. D'autre part, les jours de chaleur durant les Saints de glace ne sont pas totalement nouveaux: de tels cas ont régulièrement été recensés depuis la deuxième moitié du 19e siècle. (jah/ats)

La mesure tombe justement le jour dite de la «Sophie froide», qui marque, en fait, la fin de ce que l'on appelle les saints de glace. Ces jours traditionnels de gelée tardive courent, en effet, du 12 au 15 mai et n'ont tout simplement pas eu lieu cette année. Il en a été autrement de 2019 à 2021, où un refroidissement marqué s'était produit.

La «Loi Netflix», sur laquelle la Suisse vote ce 15 mai, mélange plusieurs aspects. Ce n'est pas la seule. Et c'est assez normal, vu notre système. Mais il se pourrait que ce soit de plus en plus fréquent. Alors, c'est grave, docteur?

Ce 15 mai, le peuple suisse est de retour aux urnes. Il aura notamment l'occasion de s'exprimer sur la modification de la loi sur le cinéma. On appelle souvent cet objet «loi Netflix», car elle demande aux services de streaming – Netflix, Disney+, etc. – d'investir 4% du chiffre d’affaires qu’ils réalisent en Suisse dans la création cinématographique du pays. Or, la disposition prévoit également qu'ils réservent 30% de leur catalogue à des séries ou des films produits en Europe. Ce qui fait de cet objet une «votation complexe».