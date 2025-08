Six lieux touristiques où les photos sont interdites

Toutes les attractions touristiques ne peuvent pas être photographiées pendant les vacances. Les raisons de telles interdictions sont nombreuses et variées.

Claudia Zehrfeld / t-online

Plus de «International»

Un article de

Qui dit vacances, dit photos innombrables: des paysages, des gens du coin, des bâtiments connus. Mais il faut faire attention à ce que l'on cherche à capturer avec son appareil photo. Dépendant du pays de destination, on encourt de sérieux problèmes.

Il est interdit de prendre des photos à certains sites touristiques.

Le Taj Mahal à Agra (Inde)

Le Taj Mahal est l'une des sept nouvelles merveilles du monde. De nombreux albums photos de vacanciers en Inde contiennent une photo de ce célèbre édifice. Il est en effet autorisé de photographier le Taj Mahal de l'extérieur et dans les jardins qui l'entourent. À l'intérieur du mausolée, cependant, il est interdit de prendre des photos. Les touristes ont donc intérêt à laisser leur appareil photo dans leur sac.

La construction du Taj Mahal a débuté en 1632 et s'est achevée en 1648, Keystone

L'Abbaye de Westminster à Londres (Angleterre)

C'est à l'abbaye de Westminster, à Londres, que sont couronnés et inhumés les rois d'Angleterre. Cette église compte parmi les plus visitées au monde, et ce malgré l'interdiction de prendre des photos à l'intérieur.

L'abbaye de Westminster ce 8 mai 2025. Keystone

Les visiteurs doivent pouvoir profiter de la beauté et de l'histoire uniques de l'église sans être distraits par la prise de photos, peut-on lire sur le site web de l'église:

«Nous voulons préserver l'atmosphère sacrée et intime d'un bâtiment qui, avant tout, sert d'église.»

Le Red Light District d'Amsterdam (Pays-Bas)

De nombreux touristes veulent voir le quartier chaud d'Amsterdam. Dans ses ruelles, on trouve non seulement des maisons closes et des magasins de préservatifs, mais aussi des bars, des musées et la plus ancienne église d'Amsterdam. Il est permis de photographier les rues du quartier rouge, mais pas les femmes aux fenêtres. Selon le portail touristique d'Amsterdam, le respect de cette règle est contrôlé.

Les habitants, les entrepreneurs et les travailleurs du sexe du quartier rouge organisaient en 2023 une manifestation contre le transfert des bordels vitrés vers un centre érotique situé ailleurs dans la ville. Keystone

La chapelle Sixtine au Vatican (Italie)

Il est généralement autorisé de photographier les œuvres exposées et les salles des musées du Vatican. En revanche, il est interdit de photographier l'intérieur de la chapelle Sixtine et sa célèbre fresque de Michel-Ange. Le personnel de surveillance garde un œil sur les visiteurs et peut leur demander de supprimer immédiatement leurs photos.

Le plafond de la chapelle est mondialement connue. Keystone

Mais lui s'en fiche 👇 JD Vance a (encore) commis une gaffe au Vatican

Reconstruction de la Chambre d'ambre à Saint-Pétersbourg (Russie)

Il ne s'agit que d'une réplique de l'original, mais la règle reste la même: aucune photo ni vidéo de la Chambre d'ambre du palais Catherine à Saint-Pétersbourg en Russie n'est autorisée. La pièce est surveillée, mais on trouve néanmoins quelques photos – non autorisées – de cette salle impressionnante sur Instagram. La réplique a été construite dans le palais en 2003, remplaçant la chambre originale disparue depuis la Seconde Guerre mondiale.

La Chambre d'ambre fut offerte par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716. Image: Presidential Press and Information Office of Russia

La Tour Eiffel à Paris (France)

L'emblème de la France ne peut être photographié que pendant la journée. Du moins, si l'on compte diffuser la photo. Selon la Société de la tour Eiffel, il est interdit de photographier la tour Eiffel illuminée et d'utiliser la photo à des fins commerciales (sauf avec une licence, bien sûr). L'interdiction ne concerne pas le bâtiment, mais les différents éclairages, qui sont protégés par le droit d'auteur.

La construction de la Tour Eiffel s'est terminée en 1889 Keystone

Mais les touristes peuvent respirer: ceux qui utilisent la photo à des fins privées peuvent photographier la tour de nuit en toute tranquillité. Il est toutefois préférable de ne pas la publier sur Instagram et autres réseaux sociaux sans mentionner le copyright.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci