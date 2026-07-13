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La forêt de Fontainebleau est en feu près de Paris

Fire brigade vehicles approach flames rising at the Fontainebleau Forest in Noisy-sur-Ecole, after a forestfire broke out late afternoon on July 12, 2026. Two fire-fighting aircraft have been deployed ...
Image: AFP

Cette forêt emblématique brûle près de Paris

La forêt de Fontainebleau est en feu au sud de la capitale française. Des habitations ont dû être évacuées.
13.07.2026, 06:4513.07.2026, 06:45

L'emblématique forêt de Fontainebleau, au sud de la capitale française Paris, était ravagée dans la nuit de dimanche à lundi par un incendie d'une «ampleur exceptionnelle». La France traverse sa troisième vague de chaleur de l'année.

Un panache de fumée flottant sur la forêt est visible à 20 kilomètres de distance. Deux avions bombardiers d'eau Dash ont été envoyés du sud de la France pour aider à maîtriser l'incendie.

La sécheresse et la canicule menacent vos grillades

C'est la première fois que de tels appareils sont utilisés dans la région de la capitale, a relevé auprès de l'AFP le porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers. Deux hélicoptères bombardiers d'eau, un avion chargé de l'observation du terrain et quelque 400 pompiers sont également à pied d'oeuvre.

Le feu a entraîné l'interruption de la circulation sur une portion de l'autoroute A6, la principale artère menant vers le sud-est de la France et qui traverse la forêt.

Les secours luttent partout en France

L'incendie s'est déclaré dimanche en fin d'après-midi en bordure de cet axe routier, avant de se propager au massif forestier. Il avait parcouru quelque 800 hectares peu après minuit, selon les pompiers du département de Seine-et-Marne, où se trouve la forêt. Le feu n'est pas fixé, mais les pompiers comptent sur une baisse des températures durant la nuit, a ajouté le porte-parole du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Une quinzaine d'habitations ont dû être évacuées et plusieurs autres devaient être défendues en fin de soirée par les pompiers, ont fait savoir ces derniers. «Sans les avions, les villages de Noisy-sur-Ecole et du Vaudoué auraient été évacués. Ça c'est une certitude», a expliqué le colonel Olivier Compta, qui dirige les opérations.

Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine

Une canicule, qui étouffe la France et notamment la région parisienne depuis plusieurs jours, accroît considérablement le risque des départs de feu. Dans le même département, un autre incendie a provoqué la fermeture provisoire de l'autoroute A5 et de la ligne ferroviaire à grande vitesse Paris-Lyon.

Partout en France, les secours ont dû lutter contre le feu: dans les Pyrénées-Orientales (sud), la Drôme (sud-est), le Lot (sud-ouest), en Savoie (sud-est) mais aussi dans des secteurs plus septentrionaux, comme l'Indre (centre) et la Loire-Atlantique (ouest). Selon le ministre français de l'intérieur Laurent Nuñez, «17 000 hectares» ont déjà brûlé dans les forêts françaises et, une fois le bilan «consolidé», «on sera à 25 000 hectares brûlés», soit «deux fois plus par rapport à la même période» de 2025. (jzs/ats/afp)

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