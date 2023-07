Ces activistes du climat ciblent les biens des ultra-riches

Des activistes ont tagué le yacht «Kaos» dimanche matin à Ibiza. Instagram

A Ibiza, «la fête est finie» pour les riches

A Ibiza, des activistes du climat ont tagué le super-yacht de l'héritière de Walmart, une lamborghini et un jet privé. Le tout en un week-end.

anna-lena jensen

Ce week-end, des activistes du climat espagnols ont frappé à plusieurs reprises: ils ont aspergé de peinture trois symboles particulièrement chers à Ibiza. Leur dernière attaque a visé le «Kaos», un yacht valant plusieurs centaines de millions de francs. Le groupe «Futuro Vegetal» (réd: avenir végétal) a aspergé la poupe de ce bateau de peinture rouge et noire.

Le groupe veut, par ses actions, critiquer le capitalisme ainsi que les privilèges des ultra-riches, ont fait savoir les activistes sur Instagram. Sur les images, on peut voir deux jeunes hommes se tenant devant le bateau tout juste repeint et brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire «You consume, others suffer» (réd: «Vous consommez, d'autres souffrent»).

Avec cette récente attaque contre le yacht, la campagne «Jets privés et yachts, la fête est finie» est désormais terminée, pouvait-on lire dans le post. Il s'agissait de la troisième action de ce type en trois jours. Vendredi matin, les activistes de «Futuro Vegetal» avaient d'abord aspergé un jet privé sur le tarmac de l'aéroport d'Ibiza et s'y étaient collés les mains. Samedi, le groupe a ensuite aspergé de peinture rouge une Lamborghini.

Le yacht de 110 mètres de long, qui comporterait 16 cabines pour des invités et 24 pour les employés, aurait été vendu en 2018 à Nancy Walton Laurie pour environ 300 millions de dollars (réd: environ la même somme en francs suisses en 2018).

Le magazine Forbes estime la fortune de l'Américaine à environ huit milliards de francs suisses – ce qui la hisse à la 94e place du classement des Américains les plus riches. Nancy Walton Laurie, 70 ans, est l'une des héritières du groupe Walmart, qui connaît un grand succès aux Etats-Unis et est le numéro 1 de la grande distribution dans le monde.

Sur leur site Internet, les activistes du climat demandent que l'on abandonne l'élevage des animaux de rente au profit d'une agriculture plus respectueuse du climat. Ils demandent également l'interdiction des jets privés et des «émissions de luxe».

Ce mode d'action ressemble à celles de l'association allemande «Letzten Generation», (réd: dernière génération). Les membres de cette organisation pour la protection du climat se collent régulièrement les mains sur des routes, des autoroutes, des aéroports ou encore des tableaux. Ils réclament eux aussi plus de mesures pour la protection du climat et de l'environnement face à la crise climatique.

Les autorités espagnoles n'ont pas encore précisé les conséquences judiciaires auxquelles les activistes doivent s'attendre.