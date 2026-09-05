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Incendie dans l’Aude: une trentaine de personnes évacuées

Incendie dans l’Aude: une trentaine de personnes évacuées

Un feu de végétation a parcouru environ 150 hectares vendredi près de Puilaurens, dans le sud de la France.
05.09.2026, 08:2905.09.2026, 08:29
Un avion bombardier d&#039;eau Canadair larguant de l&#039;eau sur un incendie au camp de Souge, à Martignas-sur-Jalle, près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France le 28 juillet.
Trente-deux personnes ont été évacuées et près de 300 pompiers mobilisés. Keystone

Une trentaine de personnes ont été évacuées vendredi dans le sud de l'Aude, en France, face à la progression rapide d'un feu, a indiqué la préfecture du département. Les autorités ont déployé d'importants moyens humains et aériens, dont sept Canadair.

«Ce sont finalement 32 personnes du hameau de Lavagnac qui ont été évacuées ainsi que le château de Puilaurens par précaution», a informé la préfecture dans un communiqué.

Ce hameau se trouve sur le territoire de la commune de Puilaurens, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Carcassonne, où les flammes se sont déclarées vers 16h00 avant de se propager rapidement et de parcourir environ 150 hectares de végétation.

40 degrés

Quelque 300 pompiers étaient à l'oeuvre dans la soirée, tandis que les gros moyens aériens engagés (7 Canadair, 2 Dash et un hélicoptère) ont interrompu leurs opérations pour la nuit. «Le feu reste actif, mais progresse lentement», détaille le communiqué.

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L'Aude, qui figure parmi les six départements français en vigilance orange canicule, a connu vendredi de fortes chaleurs, avec un pic de 40 degrés Celsius, selon Météo-France.

La préfecture note toutefois que «les conditions météorologiques devraient être plus favorables durant la nuit avec un taux d'humidité plus élevé et des températures plus basses».

Deux pompiers ont été «légèrement blessés», selon un précédent point de situation des pouvoirs publics. (dal/ats/afp)

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