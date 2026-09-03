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Incendie dans un centre de recyclage à Morat

Incendie dans un centre de traitement haldimann
Les faits sont survenus sur un site de recyclage Haldimann, à Morat (image d'archives).Image: Haldimann SA

Un nouvel incendie dans un centre de traitement de déchets en Suisse

Quelques jours après le violent incendie survenu à Ecublens (VD), un autre site de recyclage a été en proie aux flammes à Morat (FR).
03.09.2026, 11:3503.09.2026, 11:38

Un incendie survenu jeudi matin dans un centre de recyclage à Morat (FR) a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable jusque dans le Seeland. Il n'y a toutefois aucun danger pour la population, a indiqué le canton de Berne. Il recommande, via la plateforme Alertswiss, de fermer les fenêtres et les portes ainsi que d'arrêter la ventilation et la climatisation.

Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale fribourgeoise a précisé que l'incendie avait été maîtrisé et qu'il n'y avait aucun danger. Elle doit publier un communiqué avec davantage d'informations dans la matinée.

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Vendredi, un autre incendie s'était produit dans un centre de traitement de déchets, à Ecublens (VD). Celui-ci avait fortement perturbé la circulation et le trafic ferroviaire. Des événements tels que le triathlon de Lausanne avaient également dû être annulés.

Le 24 août, c'était le site de Tridel, à Lausanne, qui avait vécu pareil événement. (jzs/ats)

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Important incendie à Lausanne chez Tridel
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