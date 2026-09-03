Les faits sont survenus sur un site de recyclage Haldimann, à Morat (image d'archives). Image: Haldimann SA

Un nouvel incendie dans un centre de traitement de déchets en Suisse

Quelques jours après le violent incendie survenu à Ecublens (VD), un autre site de recyclage a été en proie aux flammes à Morat (FR).

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Un incendie survenu jeudi matin dans un centre de recyclage à Morat (FR) a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable jusque dans le Seeland. Il n'y a toutefois aucun danger pour la population, a indiqué le canton de Berne. Il recommande, via la plateforme Alertswiss, de fermer les fenêtres et les portes ainsi que d'arrêter la ventilation et la climatisation.

Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale fribourgeoise a précisé que l'incendie avait été maîtrisé et qu'il n'y avait aucun danger. Elle doit publier un communiqué avec davantage d'informations dans la matinée.

Vendredi, un autre incendie s'était produit dans un centre de traitement de déchets, à Ecublens (VD). Celui-ci avait fortement perturbé la circulation et le trafic ferroviaire. Des événements tels que le triathlon de Lausanne avaient également dû être annulés.

Le 24 août, c'était le site de Tridel, à Lausanne, qui avait vécu pareil événement. (jzs/ats)