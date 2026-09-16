Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. L’Ukraine aurait presque effacé 21 mois d’avancée russe autour de Lyman. Image: montage watson

«Bande de clowns»: Poutine a parlé un peu vite

Le Kremlin a essuyé un nouveau revers à Lyman, en Ukraine. Il s'agit du troisième depuis le début de l'année. La Russie tente malgré tout de garder la face.

Kurt Pelda, Kiev / ch media

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Moscou intensifie ses frappes aériennes contre les villes ukrainiennes, mais sur le front, la situation paraît moins favorable aux envahisseurs. Sans tambour ni trompette, c’est-à-dire sans communiqué de presse ni couverture médiatique, les Ukrainiens ont récemment repoussé les assaillants sur un large secteur. Enfin, jusqu'à ce mardi où un général ukrainien a indiqué qu'une offensive était en cours depuis plusieurs jours au nord de la ville de Lyman dans la région orientale de Donetsk.

Les Russes avaient auparavant tenté d’encercler par une attaque en tenaille la petite ville de Lyman. Elle constitue la porte d’entrée vers une région qui aurait donné accès aux troupes de Poutine aux dernières «forteresses» du Donbass encore en mains ukrainiennes. En particulier Sloviansk et Kramatorsk.

Image: t-online

Sûr de sa victoire

Début septembre encore, le maître du Kremlin affirmait avoir pris la ville de Sviatohirsk et son célèbre monastère – autrefois très prisé des touristes. La localité se trouve à un peu moins de 20 kilomètres au nord-ouest de Lyman. Quelques jours plus tard, le général Biletsky, commandant du troisième corps d’armée, posait devant le monastère et raillait Poutine: «Enlevez vos nez rouges, bande de clowns», lançait-il face à la caméra. Et d'assurer que Sviatohirsk se situe dans la zone arrière des forces ukrainiennes et que l’armée la contrôle totalement.

En réalité, nous avions pu suivre, dès le mois de juin, des bombardements menés par des drones depuis un centre de commandement ukrainien. Ils marquaient en quelque sorte le début de la contre-offensive. Le journaliste qui écrit ces lignes, envoyé sur place, n’avait alors pas eu le droit de révéler les intentions pourtant évidentes des Ukrainiens. Kiev ne voulait pas ébruiter ses préparatifs lents mais méthodiques. Il n’a, cependant, pas fallu longtemps pour que des observateurs russes – les fameux blogueurs militaires – mettent en garde contre un désastre.



Dans leur opération contre Lyman, les Russes étaient parvenus, depuis le début de 2025, à franchir la rivière Jerebets et à enfoncer au nord un saillant d’environ 20 kilomètres dans un territoire jusque-là contrôlé par l'ennemi. Il leur avait fallu environ 21 mois pour y parvenir. Comme à leur habitude, les Russes ont tenté d’encercler Lyman sur trois côtés afin de contraindre les Ukrainiens à se replier. Mais dès le départ, la rivière Jerebets a compliqué le ravitaillement des troupes chargées d’élargir le saillant vers l’ouest. De nombreux bunkers russes ne pouvaient être ravitaillés que par des drones.

Une lente guerre d’usure et d’isolement

Les drones du troisième corps d’armée ont ensuite méthodiquement détruit les abris russes, tout en attaquant les voies de ravitaillement à l’arrière et en isolant toujours davantage les soldats à l’intérieur du saillant. Dans le même temps, les unités de reconnaissance ukrainiennes ont repéré les antennes – camouflées ou non – à faisceau hertzien et les capteurs utilisés par les pilotes de drones adverses. De quoi identifier ensuite le poste des pilotes forcément à proximité, antennes et appareils de commande étant reliés par des câbles.

Pendant environ deux mois, les Ukrainiens ont patiemment usé les forces russes, au point de permettre finalement des attaques menées par de petits groupes de fantassins, parfois transportés à bord de véhicules blindés. La guerre électronique a également joué un rôle capital.

Lyman, dans la tourmente depuis l'offensive russe. getty

Une source fiable au sein du troisième corps d’armée nous a confirmé que la percée russe au nord de Lyman a aujourd'hui presque totalement disparu. Les Ukrainiens auraient emprisonné un grand nombre de soldats, dont plusieurs pilotes de drones. Les Russes auraient été repoussés jusqu’à la rivière Jerebets, et par endroits même au-delà.

Attaques contre les positions et les voies de ravitaillement: les drones ukrainiens ont une nouvelle fois joué un rôle central. image: EPA

Il n’y a toujours aucune communication officielle du côté ukrainien. Mais même le célèbre blogueur militaire Rybar (réd: «le pêcheur»), qui compte environ 1,5 million d’abonnés sur Telegram, reconnaît que des groupuscules de soldats ont progressé au moins jusqu’à la rivière. En quelques semaines, le troisième corps d’armée ukrainien a ainsi annulé les gains des troupes russes sur 21 mois de progression.

Les Ukrainiens toujours plus entreprenants

La menace qui pèse sur Kramatorsk et Sloviansk, les villes forteresses situées plus au sud-ouest, demeure certes d'actualité. Mais dans un avenir proche, les Russes ne devraient guère parvenir à les isoler par le nord.

Poutine cherche depuis longtemps à conquérir à tout prix les derniers territoires du Donbass. Son seul espoir repose désormais sur une attaque frontale – risquée – contre ces deux villes fortement fortifiées depuis l’est, ou sur une vaste manoeuvre de contournement à partir de la région située au sud-ouest. Mais là aussi, ses unités sont plus ou moins bloquées depuis un certain temps. Notamment parce que la zone comprenant l’importante ville de Dobropillia est défendue par le premier corps de la Garde nationale ukrainienne, une formation aguerrie et bien commandée.

Des Russes à lYman, en mai dernier. Image: www.imago-images.de

Pour la troisième fois cette année, après les défaites de Koupiansk et de la frontière entre les oblasts de Donetsk et de Dnipropetrovsk, Moscou essuie un sérieux revers. Sur certains secteurs du front, la Russie a désormais perdu la main. Le Kremlin tente de compenser cette situation en intensifiant ses attaques de missiles et de drones contre l’arrière-pays ukrainien.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)