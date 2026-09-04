Un incendie a perturbé la circulation en Valais
Un incendie a provoqué un fort dégagement de fumée ce vendredi matin à Savièse (VS), rapporte le portail de la Confédération Alertswiss.
Les habitants de la région étaient à éviter le secteur. Il était également recommandé de fermer portes et fenêtres et de stopper toute ventilation ou la climatisation, mais cette alerte a depuis été levée.
Selon Rhône FM, le sinistre est survenu vers 4h30 dans une menuiserie de la commune valaisanne. Pour les besoins de l'intervention, la route cantonale en direction de Savièse a été fermée à la circulation. «Plusieurs routes sont actuellement bloquées», a précisé la Commune sur sa page Facebook.
Peu avant 8 heures, la police valaisanne a indiqué sur X que le feu avait été maîtrisé mais que la route cantonale était toujours fermée. (jzs)