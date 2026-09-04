Une menuiserie a été ravagée par un incendie à Savièse (VS) Image: Police cantonale valaisanne

Un incendie a perturbé la circulation en Valais

Une menuiserie a été la proie des flammes ce vendredi matin à Savièse (VS). La route cantonale a été fermée.

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Un incendie a provoqué un fort dégagement de fumée ce vendredi matin à Savièse (VS), rapporte le portail de la Confédération Alertswiss.

Les habitants de la région étaient à éviter le secteur. Il était également recommandé de fermer portes et fenêtres et de stopper toute ventilation ou la climatisation, mais cette alerte a depuis été levée.

Incendie à Savièse (VS) Image: Police valaisanne

Selon Rhône FM, le sinistre est survenu vers 4h30 dans une menuiserie de la commune valaisanne. Pour les besoins de l'intervention, la route cantonale en direction de Savièse a été fermée à la circulation. «Plusieurs routes sont actuellement bloquées», a précisé la Commune sur sa page Facebook.

«Nous demandons à toutes et tous de respecter strictement la signalisation mise en place ainsi que les instructions de la police et des services d’intervention» La Commune de Savièse

Peu avant 8 heures, la police valaisanne a indiqué sur X que le feu avait été maîtrisé mais que la route cantonale était toujours fermée. (jzs)