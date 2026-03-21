Avalanche meurtrière dans le nord de l’Italie
Deux skieurs ont trouvé la mort samedi et cinq autres ont été blessés, dont trois grièvement, dans une avalanche dans le Haut Adige, dans le nord de l'Italie, ont annoncé les secours alpins.
Des dizaines de secouristes ainsi que des pompiers et des membres des forces de l'ordre ont participé aux recherches des skieurs.
La tragédie aurait pu être encore plus grave car un total de 25 randonneurs se trouvaient sur les lieux où l'avalanche s'est produite, divisés en plusieurs groupes, mais la majeure partie n'a été qu'effleurée par la coulée de neige.
Il y a quatre jours, un jeune Polonais est également décédé à la suite d'une avalanche dans la même région.
Sur le bulletin de la région, le risque d'avalanches est considéré entre faible et modéré ce samedi. (dal/ats/afp)