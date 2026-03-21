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Avalanche meurtrière dans le nord de l’Italie

Avalanche meurtrière dans le nord de l’Italie

Deux skieurs ont perdu la vie et cinq autres ont été blessés, dont trois grièvement, samedi dans une avalanche dans le Haut-Adige.
21.03.2026, 17:4021.03.2026, 17:40
Les Alpes italiennes figurent parmi les zones les plus touch
Les Alpes italiennes figurent parmi les zones les plus touchées par le recul de la neige. Ici à Bressanone, dans le Trentin-Haut-Adige.Keystone

Deux skieurs ont trouvé la mort samedi et cinq autres ont été blessés, dont trois grièvement, dans une avalanche dans le Haut Adige, dans le nord de l'Italie, ont annoncé les secours alpins.

«L'alerte a été transmise au centre opérationnel vers midi, signalant qu'une dizaine de randonneurs à ski avaient été emportés par une avalanche. Six hélicoptères de secours se sont rendus sur place et les hôpitaux de Bolzano, Merano, Bressanone et Innsbruck (Autriche) ont été alertés.»
Un porte-parole des secours alpins

Des dizaines de secouristes ainsi que des pompiers et des membres des forces de l'ordre ont participé aux recherches des skieurs.

La tragédie aurait pu être encore plus grave car un total de 25 randonneurs se trouvaient sur les lieux où l'avalanche s'est produite, divisés en plusieurs groupes, mais la majeure partie n'a été qu'effleurée par la coulée de neige.

Il y a quatre jours, un jeune Polonais est également décédé à la suite d'une avalanche dans la même région.

Sur le bulletin de la région, le risque d'avalanches est considéré entre faible et modéré ce samedi. (dal/ats/afp)

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