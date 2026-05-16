Nouveau revers pour les démocrates dans la bataille du redécoupage électoral américain. Keystone

La Cour suprême bloque un redécoupage favorable aux démocrates

A moins de six mois des élections de mi-mandat, les démocrates essuient un revers judiciaire après le rejet de leur recours visant à rétablir un redécoupage électoral favorable en Virginie.

Plus de «International»

La cour suprême des Etats-Unis a rejeté vendredi un recours des démocrates contre l'annulation du référendum en Virginie (est) qui avait approuvé en avril un redécoupage électoral défavorable aux républicains. Le président américain Donald Trump s'était aussitôt félicité d'une «énorme victoire» pour son parti.

«La demande de recours présentée au président de la cour [...] est rejetée», a brièvement indiqué la cour à majorité conservatrice dans un arrêt. Le recours visait à renverser une décision de la cour suprême de Virginie, qui a annulé la semaine dernière le redécoupage électoral de cet Etat destiné à favoriser les démocrates à la chambre des représentants, à moins de six mois des élections législatives de mi-mandat.

La plus haute cour de l'Etat avait invoqué des raisons de procédure, considérant que le processus n'avait pas respecté les exigences de la constitution locale et qu'en conséquence ce référendum était «nul et non avenu».

Charcutage électoral dans le sud

En faisant pression en 2025 sur le Texas (sud) pour qu'il redessine sa carte électorale en faveur des républicains, Donald Trump a déclenché une vague de redécoupages électoraux à travers le pays, y compris dans des Etats dirigés par des démocrates décidés à répondre coup pour coup, comme la Virginie (est) ou la Californie (ouest).

Donald Trump tente ainsi de préserver la faible majorité républicaine au Congrès après les élections de mi-mandat en novembre, qui s'annoncent périlleuses pour son camp.

En Virginie, le redécoupage, à l'initiative des démocrates, leur aurait quasiment assuré de porter de 6 à 10, sur 11 au total, leur nombre de députés dans cet Etat. Il a été approuvé à une courte majorité par référendum le 21 avril.

Cette décision intervient en plein charcutage électoral dans le sud, où plusieurs gouverneurs républicains, comme en Louisiane, en Alabama et en Caroline du Sud, ont déjà annoncé leur volonté de redessiner leurs circonscriptions pour éliminer des sièges démocrates.

Le Tennessee a déjà adopté une nouvelle carte éliminant une circonscription à la population majoritairement noire afin de priver les démocrates de leur unique siège de député sur les neuf que compte l'Etat. (tib/ats)