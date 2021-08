Penser pouvoir réduire les émissions de CO2 grâce à des solutions techniques c'est se faire des illusions, estime une climatologue de l'EPFZ.

«Quiconque pense que nous pouvons continuer à réduire les émissions de CO2 lentement et espérer ensuite une aide technique fait fausse route», a déclaré la climatologue de l'EPFZ Sonia Seneviratne dans un entretien diffusé mardi par le Tages-Anzeiger.

Les nouvelles données sur le sujet sont claires, ajoute la professeur de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), auteure de plusieurs rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Les quantités de CO2 pouvant actuellement être extraites de l'atmosphère grâce à la reforestation ou à des méthodes techniques sont trop limitées pour faire la différence, explique-t-elle.