Une explosion dans une mine de charbon fait 7 victimes en Colombie

Image: sda

Une explosion dans une mine de charbon du centre de la Colombie jeudi a fait sept morts, ont annoncé vendredi les autorités après avoir retrouvé les corps des quatre mineurs portés disparus.

«Selon un dernier bilan (...) nous avons retrouvé quatre corps sans vie que nous sommes en train de récupérer», a déclaré à la presse Alvaro Farfan, du service des pompiers du département de Cundinamarca (centre).

L'accident s'est produit jeudi vers 01H00 du matin (06H00 GMT) dans la municipalité de Cucunuba, à quelque 90 kilomètres au nord de Bogota. Selon les autorités, l'explosion qui s'est produite dans un tunnel reliant les mines El Roble et El Manto, serait due à une accumulation de gaz à l'intérieur des galeries.

Le jour même, les secours ont retrouvé les corps de trois mineurs et, depuis, ils étaient à la recherche de quatre autres ouvriers restés coincés.

Ces tragédies sont fréquentes en Colombie, en particulier dans les mines illégales de Cundinamarca et d'autres départements du centre et du nord-est.

Mi-mars, une explosion dans la municipalité de Sutatausan, située dans le département de Cucunuba, avait fait 21 morts, l'une des pires tragédies de ces dernières années dans le pays.

Les habitants de ces régions acceptent de travailler pour le secteur minier qui leur propose de meilleurs salaires que le salaire minimum colombien qui est d'un peu plus de 200 dollars.

Le ministère des Mines et de l'Energie a enregistré 1262 accidents de ce type entre 2011 et mai 2022, soit une moyenne de 103 morts par an. (chl/ats)