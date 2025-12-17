brouillard
DE | FR
burger
International
France

Le parti LFI accusé de «proximités» avec des islamistes

epa12544421 La France Insoumise (LFI) party leader Jean-Luc Melenchon gives a speech at the La France Insoumise convention for the 2026 municipal elections in Aubervilliers, a Paris suburb, France, 23 ...
Jean-Luc Mélanchon est le leader et la figure emblématique du parti LFI. Keystone

Le parti LFI accusé de «proximités» avec des islamistes

Une commission d'enquête parlementaire a accusé mercredi dans son rapport La France insoumise de «proximités» avec «des individus propageant l'idéologie islamiste». Elle a toutefois reconnu l'absence de liens structurels ou financiers.
17.12.2025, 22:5117.12.2025, 22:51

Le mouvement de gauche radicale a critiqué à de multiples reprises cette commission, qu'il estime «instrumentalisée» pour lui nuire. Présidée par Xavier Breton (LR), elle accuse dans son rapport des élus LFI de «complaisance, voire de soutien actif à des individus proches des mouvements islamistes».

Ces députés LFI ne pourront pas voir Sarkozy en prison

«Il existe bien des connivences et des proximités affichées entre certains élus, principalement du mouvement La France insoumise, et des individus promouvant cette idéologie», peut-on lire dans le document, dont le rapporteur est le ciottiste Matthieu Bloch.

Mais la commission se contente de pointer des cas particuliers et n'a pas trouvé «de liens structurés démontrables à ce jour entre les partis politiques et les mouvements islamistes».

Matthieu Bloch, durant une conférence de presse présentant le rapport, a reconnu qu'il n'y avait pas de lien «structurel» ou «financier», mais évoqué des «liens conjoncturels, électoralistes» avec certains Insoumis.

Séduire les électeurs musulmans

Selon le rapport, LFI adopte une stratégie visant à séduire les électeurs musulmans, ce qui peut en faire «une cible privilégiée pour les stratégies d'entrisme mises en oeuvre par des individus promouvant l'idéologie islamiste».

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI et cible principale de la commission, a été auditionné début décembre. Il avait estimé que son mouvement avait déjà été «innocenté» par les travaux de la commission et clamé que LFI «n'acceptera(it) jamais l'entrisme religieux».

«Inquisition»

La mise en place de cette commission d'enquête, voulue par le groupe LR de Laurent Wauquiez, a connu de nombreux soubresauts et provoqué de vives réactions dans la classe politique, notamment car elle ne comporte aucun élu issu de la gauche dans son bureau. Sa naissance dans la douleur a pris si longtemps que la commission n'a disposé que d'un temps très réduit pour mener ses travaux.

Elle a auditionné une trentaine de personnes, dont des universitaires, des sondeurs, le directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Outre Mélenchon, la seule cheffe de parti convoquée a été la patronne des Ecologistes, Marine Tondelier.

Le rapporteur Matthieu Bloch a assuré à l'AFP que le but n'était pas de faire «le grand spectacle» ou «le procès de Mélenchon», mais de «pointer du doigt certaines connivences de certains élus de La France Insoumise». Il a affirmé qu'il déposerait prochainement des propositions de loi inspirées des conclusions de la commission. (sda/ats/afp)

Plus d'articles sur la crise entre la France et l'Algérie
Trois influenceurs algériens interpellés en France pour des appels à la violence
1
Trois influenceurs algériens interpellés en France pour des appels à la violence
L’indigne procès fait à Boualem Sansal à la télévision française
3
L’indigne procès fait à Boualem Sansal à la télévision française
de Antoine Menusier
«Guerre hybride» d'Alger contre Paris? Une inquiétante campagne de haine
«Guerre hybride» d'Alger contre Paris? Une inquiétante campagne de haine
de Antoine Menusier
Qui est cet influenceur algérien qui terrorise la France sur TikTok?
1
Qui est cet influenceur algérien qui terrorise la France sur TikTok?
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Après l’attentat de Sydney, la police anglaise réprimera ce slogan
Les polices de Londres et Manchester ont annoncé mercredi qu'elles réprimeront le slogan «Globalize the Intifada» dans les manifestations, suite à l'attaque antisémite de Sydney.
Les polices de Londres et Manchester vont sévir contre les personnes qui lanceraient des appels à «l'intifada» lors de manifestations propalestiniennes, après l'attentat antisémite de la plage de Bondi en Australie, ont-elles annoncé mercredi dans un communiqué.
L’article