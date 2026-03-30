Le projet métavers a coûté très cher au patron de Facebook. Image: Capture d'écran Facebook / Mark Zuckerberg

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Ce pari raté a coûté 80 milliards de dollars à Mark Zuckerberg

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a connu des jours meilleurs. En plus d'avoir perdu un procès, il fait face au naufrage de son projet de cœur, qui lui a pourtant coûté une fortune: le métavers.

Raffael Schuppisser / ch media

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C'était le plus grand pari de Mark Zuckerberg. Un projet de cœur, plus grand encore que Facebook lui-même. Si grand qu'en 2019, il a rebaptisé toute l'entreprise en conséquence. Le métavers est devenu sa vision directrice: un internet que l'on peut traverser physiquement, où les gens se rencontrent grâce à des casques de réalité virtuelle, presque comme dans la vraie vie.

Aujourd'hui, le métavers est mort, plus d'un millier d'employés ont été licenciés, et quelque 80 milliards de dollars ont été engloutis. Meta se réoriente, mise tout sur l'intelligence artificielle et la vision d'une superintelligence. Du métavers ne reste plus que le nom, comme l'écho d'un rêve passé.

Un projet peut-être trop précoce

Zuckerberg n'était pas seul. Google, Apple et Samsung ont eux aussi investi dans la réalité virtuelle. Mais personne n'y croyait autant que lui. Pour un passionné de science-fiction comme Zuckerberg, l'évolution semblait inéluctable: du télégraphe au téléphone, du cinéma à internet, et des médias toujours plus immersifs, floutant les frontières entre réalité et fiction. Au bout du chemin: un cyberespace à peine distinguable du monde réel.

Mais pourquoi le métavers a-t-il donc échoué? Parce que Zuckerberg pensait de manière trop linéaire. «La véritable innovation», écrit l'investisseur technologique et patron de l'entreprise Palantir Peter Thiel, «ne se fait pas horizontalement, mais par bonds».

Ce n'est pas un hasard si Thiel, autrefois l'un des premiers investisseurs de Facebook, n'a pratiquement pas misé sur la réalité virtuelle. Le smartphone a certes succédé à l'ordinateur. Mais ce qui succède au smartphone n'est pas simplement la prochaine itération d'un écran. C'est autre chose. L'IA.

Cela ne signifie pas que le métavers est mort pour toujours. Mais pour l'instant, c'est l'hiver. Comme ce fut jadis le cas pour l'IA, après les grandes promesses des années 1980. C'est seulement avec suffisamment de temps, de données et de puissance de calcul que le printemps est revenu. Le métavers pourrait connaître le même sort.