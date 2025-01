10 ans après Charlie Hebdo, il reste la peur et la lâcheté

Un détour par l’actuelle Syrie libérée de son tyran Bachar Al-Assad, nous indique, en direct pourrait-on dire, comment l’idéologie islamiste procède pour s’imposer: par le couvrement des femmes et la réécriture de l’Histoire. En Occident, elle se sert de l’Etat de droit et des ouvertures offertes par le monde académique pour développer ses vues.

Ayant l'obsession de ne jamais se salir les mains sur ces questions par définition sensibles, certains en sont venus à faire croire, faussement, que les musulmans et les islamistes, c’est du pareil au même. En refusant de traiter l’idéologie islamiste qui se diffuse sur les réseaux sociaux, touchant une partie de la jeunesse musulmane, ils renoncent à leur devoir: former des citoyens libres, d’une part, informer le public sur l’état de la société, d’autre part.

La gauche, une partie d’entre elle du moins, a abandonné à l’extrême droite la critique de l’islamisme, quand elle ne s’est pas alliée à lui sous ses formes politiques et sociétales. Des médias n’ont pas fait preuve de plus de courage en omettant, au fil des ans, de qualifier d’islamistes des attentats terroristes se rapportant à cette idéologie ou en détournant le regard de réalités anxiogènes.

Résultat: on n’a jamais autant entendu parler d’islamophobie que depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015. La crainte d’être taxé d’islamophobe en raison d’une opposition à des revendications islamistes, vestimentaires notamment, a produit beaucoup de lâchetés.

Depuis, la peur n’a cessé de gagner la société, les politiques et les médias. Les terroristes ont en ce sens atteint leur objectif. Le soutien à Charlie Hebdo s’est craquelé comme un mur repeint trop vite. Les assassins du 7 janvier, les frères Kouachi, n’avaient-ils par voulu «venger le prophète», qui avait été «insulté»? Les caricaturistes et chroniqueurs du satirique ne l’avaient-ils pas un peu, un peu beaucoup, «cherché»?

A un immense élan de solidarité succéda la peur. On peut même affirmer que les 4 millions de Français qui se rassemblèrent dans la rue, le 11 janvier 2015, pour témoigner leur attachement à la liberté d’expression, éprouvaient de la peur. On n’eut pas affaire ce jour-là à une démonstration de force, mais à un profond sentiment d’inquiétude.

Mais il demeurait une forme d’insouciance au sein de l’hebdomadaire satirique, même si ses déménagements successifs, l’équipe passant de locaux ouverts sur la rue, à des adresses toujours plus confidentielles, témoignaient d’un étau se refermant sur lui. Aujourd’hui, nul ne sait où se trouve la rédaction de Charlie Hebdo . Le secret est bien gardé, et pour cause.

Ce 11 janvier 2015, 4 millions de Français descendirent dans la rue pour rendre hommage à Charlie Hebdo et à toutes les victimes des attentats des 7, 8 et 9 janvier, cette année-là.

