L'Occident a très peur d'une défaite de Poutine

Alors que l'Ukraine progresse sérieusement sur le champ de bataille, le soutien occidental s'effrite. La crainte d'une défaite russe dépasse celle de voir l'Ukraine sombrer.

L'Ukraine détruit systématiquement les engins de la flotte russe en mer Noire. Les drones ukrainiens attaquent des aérodromes et d'autres cibles militaires au plus profond de la Russie. Près de Bakhmout, les Ukrainiens ont encerclé et détruit une brigade russe. Et dans le sud du pays, les forces de Kiev élargissent et approfondissent la brèche qu'elles ont ouverte dans les positions de défense russes.

Sur le champ de bataille, les choses ne se présentent donc pas bien pour les Russes. C'est plutôt sur la scène politique occidentale que Moscou remporte des victoires décisives.

Malgré les déclarations officielles, l'alliance entre l'Occident et Kiev s'effrite. D'après les dirigeants occidentaux, du président américain Biden au chancelier allemand Scholz en passant par le chef du gouvernement polonais Morawiecki, la contre-offensive ukrainienne progresse beaucoup trop lentement.

En parallèle, il n'a guère échappé aux services de renseignement occidentaux que la situation du corps d'invasion russe s'est fortement dégradée ces dernières semaines. Une percée dans le sud de l'Ukraine semble de plus en plus probable. Elle transformerait probablement la guerre de position en guerre de mouvement, dans laquelle les chars occidentaux pourraient enfin déployer leur supériorité technique.

C'est peut-être cette perspective qui effraie le plus les sceptiques comme Olaf Scholz et Joe Biden: que se passerait-il si Poutine ne pouvait plus tenir ses «nouvelles provinces russes» en Ukraine? Si la défaite stratégique de la Russie devenait évidente? Cela pourrait coûter la tête du président. Que se passerait-il ensuite?

Ce n'est sans doute pas un hasard si la Pologne menace de cesser justement maintenant ses livraisons d'armes à l'Ukraine. A première vue, les exportations de céréales ukrainiennes irritent Varsovie. Mais les élections législatives polonaises auront lieu en octobre. Le pays engrange en outre des recettes considérables grâce au transit de blé et de matériel de guerre.

Les mauvaises langues à Kiev affirment que Varsovie n'a pas intérêt à ce que la guerre se termine rapidement. Car tant que la Russie est occupée par l'Ukraine, elle ne peut pas se permettre de se disputer avec d'autres Etats.

Poutine ne se soucie pas des traités

La guerre a massivement affaibli l'armée russe. Par manque de matériel et de soldats, le Kremlin a dû retirer de nombreuses troupes de ses frontières avec les pays de l'Otan. Si une victoire ukrainienne était à portée de main, l'Occident devrait s'inquiéter de la pérennité de la Fédération de Russie. De nombreux politiques préfèrent sans doute un ennemi connu, bien qu'imprévisible, comme Poutine, à l'incertitude qui suivrait une défaite russe.

Les détracteurs de l'Ukraine invoquent volontiers la «lassitude de la guerre» à l'ouest pour expliquer qu'il faut désormais contraindre Kiev à faire des concessions concrètes à la table des négociations. Ils oublient que Poutine n'acceptera un cessez-le-feu ou à un traité de paix, quel qu'il soit, que si cet accord lui est utile. La complainte de la «lassitude de la guerre» semble cynique face au tribut sanglant que paie la population ukrainienne.

Certains en Occident regrettent également des investissements colossaux pour une contre-offensive qui n'avance pas. Mais là aussi, ils font fausse route. La plupart du matériel fourni par les Etats-Unis et les pays européens est en effet soit obsolète, soit sur le point de le devenir. Même les avions de combat F-16, que les Pays-Bas et le Danemark veulent livrer à Kiev, sont actuellement remplacés par des avions modernes de type F-35.

Une chose est en tout cas claire: si l'alliance avec l'Ukraine continue de s'effriter et que la pression militaire sur les troupes russes diminue, l'Occident payera un lourd tribut. La Russie pourrait alors attaquer d'autres pays comme la Moldavie ou la Géorgie. La paix ne sera jamais possible avec Poutine. C'est pourquoi il faut soutenir l'Ukraine jusqu'à couper l'appétit de la Russie pour de nouvelles conquêtes.

