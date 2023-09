Cet homme prétend avoir «sucé» Obama: comment réagir à ça?

Larry Sinclair est connu depuis 2008. Il prétend avoir fumé du crack et couché avec Obama en 1999, dans une limousine à Chicago, ville natale de l'ancien président. image: captures d'écran de l'émission de Tucker Carlson

Cet homme prétend avoir «sucé deux fois» Obama: comment réagir à ça?

Attention: théorie fumeuse. Cette nuit, un individu au passé (très) chargé a pu dérouler un argumentaire ahurissant, au sujet de la vie sexuelle et narcotique de Barack Obama devant des millions de personnes. Pas merci, Tucker Carlson.

Plus de «International»

S'il vous faut une énième preuve que cette campagne présidentielle américaine sera dégueulasse, vous êtes au bon endroit. En revanche, si vous êtes persuadé qu'un certain Larry Sinclair a couché plusieurs fois avec Barack Obama sous crack, passez votre chemin. Internet abrite suffisamment de groupuscules d'éclairés pour vous rassasier.

C'est une théorie vieille comme le monde. Au moins aussi ancienne que celle qui consiste à penser que Michelle Obama est une femme trans. (Décidément...) Certes, vous avez raison, rien ne permet de certifier à 100% que le 44 président des Etats-Unis n'a jamais goûté à la moindre expérience homosexuelle. Là n'est pas le propos. (Et tout le monde s'en fout.)

Quand un individu peu recommandable, au passé louche et chargé, trouve un filon médiatique très exposé pour insinuer de graves âneries, et sans le moindre biscuit tangible dans le barillet, il faut sortir la lance à incendie. Et jeter les cendres de ce feu qui ambitionne ni plus ni moins cramer la démocratie.

La théorie fumeuse

Pour faire court, Larry Sinclair a été invité cette nuit dans l'émission de Tucker Carlson, le patron des complotistes américains. Objectif de la rencontre, dégueuler dans les oreilles de plusieurs dizaines de millions d'internautes, une théorie selon laquelle, en 1999, il aurait tiré sur une pipe à crack dans la limousine de Barack Obama. Avant de lui prodiguer une fellation. Le lendemain, rebelote, mais pour une relation sexuelle complète, dans une chambre d'hôtel miteuse.

En réalité, Tucker Carlson vient de déterrer ici une affaire vieille de quinze ans. Rien d'étonnant: non seulement le provocateur d'extrême droite n'a jamais digéré l'élection d'Obama, mais ce dernier soutien Biden pour un second mandat. Tucker profite aussi d'une révélation récente qui a rallumé les braises des grandes théories:

«Vous voyez, je fais l'amour avec des hommes tous les jours, mais dans mon imagination»

En ce qui concerne l'homosexualité, je dois dire que je crois que c'est une tentative de s’extraire du présent, un refus peut-être de perpétuer la farce sans fin de la vie sur Terre. Mon esprit est androgyne dans une large mesure et j'espère qu’il le sera plus encore, jusqu'à ce que je puisse penser en termes de personnes, et non de femmes par opposition aux hommes.» Barack Obama, dans une lettre supposément écrite et adressée à une ex-petite amie, dévoilée en août 2023 par l’historien David Garrow et le NY Post.

Rembobinons à 2008, voulez-vous? Barack Obama fait une entrée remarquée dans la course à la présidentielle américaine. Les Américains sont surpris: d'où vient ce sénateur, alors peu connu à l'échelon du pays, qui ambitionne d'emménager dans le Bureau ovale? A l'époque, on évoque déjà sa force de frappe une fois sur scène et la fraîcheur qu'il insuffle à la campagne. Mais parmi les grognons, certains illuminés se montrent plus endurants que d'autres.

Pourquoi c'est chelou ?

C'est là que Larry entre en jeu: dans une vidéo postée en janvier sur YouTube, l'individu livre une version alternative de la vie sexuelle du jeune candidat. Un flop monumental... jusqu'à sa réapparition aux côtés d'un avocat, dans une conférence de presse organisée à Washington cinq mois plus tard.

Larry et son avocat en juin 2008. dr

Le site Politico révèle alors le passé du bonhomme: 16 ans de prison pour usurpation d'identité, mais aussi consommation et trafic de drogue, sans oublier les multiples fraudes dans lesquelles il a trempé. Histoire de sauver ses fesses, Larry Sinclair accepte de se soumettre au détecteur de mensonge, contre la promesse d'un dodu paquet d'argent. Un échec qui le fera sortir un bouquin complotiste, sombrer dans la paranoïa, avant de disparaître de la circulation.

Comment réagir à cette interview publiée cette nuit?

Comme Tucker Carlson face à Larry Sinclair. Littéralement. Durant 45 minutes, l'ancien tôlier de Fox News alignera les mimiques qu'on a tous devant notre écran. Tour à tour dubitatif, interloqué, effrayé, circonspect, stupéfait par le récit déroulé avec une lente précision par le toxicomane, Tucker semble parfois se demander pourquoi il se retrouve dans ce traquenard qu'il a lui-même fomenté.

Cette vidéo est importante. Non pas pour statuer une bonne fois pour toute sur l'orientation sexuelle de Barack Obama, mais pour comprendre les dangereux mécanismes que les provocateurs américains d'extrême droite sont aujourd'hui capable de mettre en place, pour tenter d'infecter le débat démocratique. Quitte à faire beaucoup de mal, au final, à ce Larry Sinclair qui avait plutôt bien fait de rester planqué «au Mexique».

Dans une story qu'il a publié peu avant l'émission, Larry promettait que «ce moment avec Tucker Carlson changera l'histoire à jamais». C'est raté. (Again.) La théorie du complot consistant à penser que les hautes sphères ont voulu faire taire cet individu peinera une nouvelle fois à convaincre le plus grand nombre.

Petit extrait des déclarations de Larry, en mode punchlines/mimiques

«J'ai rencontré Barack Obama par accident à Chicago»

«J'y étais parce que mon filleul recevait son diplôme de l'académie navale»

«J'avais loué une limousine, parce que je voulais faire la fête»

«J'ai alors demandé au chauffeur s'il connaissait quelqu'un disposé à me faire découvrir Chicago»

«ll m'a alors déposé devant un bar et il y a ce type...»

«... Qu'on m'a présenté comme étant un certain Barack Obama. Je ne savais pas qui c'était, mais je sentais que son couple battait de l'aile»

«La rencontre fut aussi ordinaire que ça»

«Mon chauffeur le connaissait, il m'a dit qu'ils étaient amis»

«Je suis donc allé dans ce bar avec lui»

«Je lui ai dit que je voulais un truc qui me réveille un peu. Il a tout de suite compris de quoi je parlais»

«Alors on est retourné dans la limousine, parce qu'il savait où trouver de la cocaïne»

«J'ai alors donné 250 dollars à Barack pour qu'il achète de la coke»

«Quand il est revenu dans la limo, j'ai préparé quelques traits pour les sniffer, mais il a soudain sorti quelque chose de sa poche»

«Une petite pipe. Et il a commencé à fumer la coke. Chacun prend de la coke comme il l'entend»

«Après avoir snifé une première ligne, j'ai voulu savoir si cette soirée pouvait évoluer... j'ai donc frotté ma main sur sa cuisse»

«Et j'ai très vite compris que c'était le cas»

«Et, oui, je lui ai prodigué du sexe oral»

«Ensuite, le chauffeur m'a ramené à l'hôtel... avant de ramener Barack chez lui»

«Le lendemain matin, Barack a toqué à ma porte»

«Il avait de nouveau de la coke avec lui. On a fumé du crack et...»

«Nous avons eu une nouvelle fois des activités sexuelles dans ma chambre»

«Aujourd'hui tu dragues sur Grinder, mais avant c'était le siège arrière d'une limousine»

«Je ne suis plus retourné à Chicago depuis»

«Mais en 2004, quand je l'ai vu sur ma TV à la convention des démocrates...»

«Je suis littéralement tombé de ma chaise»

«Je n'oublie pas les gens que je rencontre»

«Je veux dire, j'ai sucé ce gars deux fois!»

«Si j'ai dévoilé cette histoire, c'est parce que je voyais tous ces gamins qui l'aimaient beaucoup pour sa franchise, notamment sur le sexe et la drogue»

«Je me disais... pourquoi tu racontes pas tout Barack?»

«Un jour de 2007, il y a ce type, David Young, qui m'appelle pour me dire que la campagne d'Obama n'évoquera pas cette affaire de sexe» Donald Young était le chef de chœur de la paroisse de Barack Obama à Chicago. Il sera assassiné par balles en décembre 2007. Pour Larry Sinclair, c'est Obama qui a commandité le meurtre pour ne pas avoir à lever le voile sur son homosexualité.

«J'avais contacté l'équipe de campagne, mais pourtant sans préciser qu'on avait eu du sexe ensemble, juste de la drogue»

«Quelques jours après avoir passé le test du polygraphe, YouTube et Hotmail m'ont privé de mes comptes»

«Quand ils me les ont rendus, la vidéo avait disparue et ma réponse automatique sur Hotmail était "Je vous répondrai plus tard, je suis en train de faire des fellations"»