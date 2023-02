Un soldat nord coréen (sacrément motivé) durant un exercice Image: EPA

Pourquoi la Corée du Nord a tout intérêt à livrer des armes à Poutine

L'exportation d'armes vers la Russie serait une bouée de sauvetage pour l'économie nord-coréenne. C'est en tout cas ce qu'affirme le média Bloomberg dans ses colonnes. Explications.

Kim Jung-un aurait trouvé un moyen efficace pour relancer l'économie de son pays: fournir des armes à Vladimir Poutine. En effet, selon Bloomberg, le leader nord-coréen envoie des obus et de roquettes à son allié russe. La raison? Redémarrer son économie exsangue depuis de longues années.

Une économie à genoux

L'information provient du renseignement américain et a été divulguée dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est tenue le 20 janvier dernier. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche, a diffusé des images montrant des supposés wagons russes en provenance de Corée du Nord.

Ceux-ci étaient chargés d’équipements militaires, dont des lance-roquettes et des munitions pour le groupe paramilitaire Wagner, engagé en Ukraine. Aussitôt dit, aussitôt démenti par le régime de Pyongyang:

«Essayer de ternir l’image de la Corée du Nord en fabriquant une chose qui n’existe pas est une grave provocation qui ne peut jamais être permise et ne peut que déclencher une réaction» Kwon Jong-un, directeur général du département des affaires américaines nord-coréen

Kim Jong-un recherche (désespérément) du cash

Mais si les images américaines étaient fondées, on peut supposer qu'un accord entre la Russie et Pyongyang tomberait à point nommé pour l'un des pays les plus isolé au monde. En effet, selon la banque de Corée à Séoul, l'économie nord coréenne n'a pas connu de croissance en 2021 et ses perspectives étaient encore incertaines l'année dernière.

Bloomberg, ajoute qu'elle subit les plus fortes contractions depuis une décennie, notamment à cause de la fermeture des frontières suite la pandémie de Covid-19. Le média ajoute que les incursions de Kim Jong-un dans la cryptomonnaie pourraient aussi pâtir de l'effondrement de la bourse suite à l'affaire FTX. En résumé, Pyongyang a besoin de cash pour se sortir de cette crise.

Des armes à profusion

Ce qui est sûr, selon le média économique, c'est que le régime possède d'innombrable stocks d'armes. Ainsi selon l'Institut international d'études stratégiques, cet arsenal est estimé à plus de 21 600 pièces d'artillerie. L'armement nord-coréen est jugé rudimentaire mais il connaît un certain regain d'intérêt sur le front ukrainien.

«La Corée du Nord saisirait l'occasion de se débarrasser de ces munitions anciennes en réalisant une importante marge bénéficiaire» Joost Oliemans, expert en armement Bloomberg

Selon l'auteur de The armed forces of North Korea, le régime a produit une myriade d'anciens modèles d'artillerie tractée qui sont compatibles avec des systèmes russes. Washington n'a pas donné de détails sur la quantité d'armes fournit par la Corée du Nord à la Russie mais l'administration de Biden a expliqué que le Kremlin voulait acheter des millions de roquettes et d'obus d'artillerie.

«Nous condamnons les actions de la Corée du Nord, et nous demandons de cesser immédiatement ces livraisons groupe Wagner» John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité de la Maison Blanche Bloomberg

Roquettes et munitions

Quelles sont les armes qui pourraient se trouver sans les commandes de Vladimir Poutine? Selon Joost Oliemans, ce sont principalement des munitions d'artillerie de 122 et 152 mm ainsi que des roquettes de 122 mm. Le prix des roquettes de 122 mm était d'environ 6 000 dollars il y a quelques années, précise l'expert, mais aujourd'hui, il est difficile d'obtenir les prix des articles que la Corée du Nord pourrait vendre.

Un camion lance-roquettes de l'armée nord coréenne Image: AP KCNA VIA KNS

Toujours selon Joost Oliemens, un accord majeur entre les deux pays pourrait valoir des centaines de millions de dollars. Toutefois, il serait «logique pour la Russie d'acquérir d'abord de plus petits lots» et d'évaluer leur qualité et leur efficacité avant de s'engager dans un achat plus important. Il ne faudrait pas grand-chose — des paiements totalisant moins de 320 millions de dollars — pour ajouter 1% au produit intérieur brut de la Corée du Nord, poursuit Bloomberg.

Ce qui serait inédit dans cet accord, c'est que cela renversait totalement les rôles de ces deux pays, car Pyongyang a longtemps compté sur l'armement de l'Union soviétique. Selon Naoko Aoki, politologue, le besoin de devises fortes de la Corée du Nord est la raison économique la plus évidente, mais Pyongyang pourrait être compensé d'autres manières, notamment par des livraisons de carburant.

(cru)