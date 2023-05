Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avec sa fille avant le lancement du dernier missile intercontinental Hwasong-18. image: AP KCNA via KNS

Kim Jong Un a développé des missiles nucléaires: faut-il s'inquiéter?

La guerre en Ukraine et la crainte d'une attaque de la Chine sur Taïwan ont fait disparaître la Corée du Nord de l'actualité. Pourtant, le dictateur Kim Jong Un a récemment franchi des étapes importantes dans le développement d'armes nucléaires puissantes.

Christina zur Nedden / ch media

Mercredi dernier, le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Seok-Yeol ont signé un accord visant à agir plus durement contre leur ennemi commun, la Corée du Nord, sous le nom de «Déclaration de Washington».

Pour la première fois depuis les années 80, un sous-marin nucléaire américain doit accoster en Corée du Sud. Des exercices militaires communs devraient également être organisés plus souvent. Il s'agit de «démonstrations de force occasionnelles et très claires» vis-à-vis de Pyongyang.

Un danger oublié

Pendant que le monde a les yeux rivés sur la guerre en Ukraine et la menace d'une invasion chinoise à Taïwan, un autre danger a ainsi été mis de côté: la Corée du Nord. Le pays, isolé sur le plan international, a récemment tiré des missiles d'essai qui ont atterri plus près du Japon que jamais auparavant.

Sous le régime de Kim Jong Un, le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord s'est considérablement développé. Quel risque représente-t-il pour la région – et à quel point les missiles à longue portée sont-ils désormais dangereux pour les Etats-Unis?

Le Hwasong-18, juste après le décollage. image: AP KCNA via KNS

Une escalade nucléaire

Ce n'est pas un hasard si le sommet du G7 se tiendra en mai à Hiroshima, au Japon. Pour le Japon, la Corée du Nord est une menace bien plus grande que la Russie. Le peuple du soleil levant craint deux scénarios: que la Chine attaque Taïwan et une escalade nucléaire de la Corée du Nord.

Le Japon est dangereusement proche de la Corée du Nord. A peine plus de 1000 kilomètres le séparent de la péninsule coréenne. Mi-avril, Pyongyang a déclaré avoir tiré son premier missile intercontinental à combustible solide – le Hwasong-18 –, provoquant la panique sur l'île japonaise d'Hokkaido.

Le Japon n'est pas le seul pays à pouvoir être touché par les missiles nord-coréens - les Etats-Unis le sont également. Le test du missile Hwasong-17 en mars 2022, le missile balistique intercontinental le plus puissant jamais lancé par la Corée du Nord, a particulièrement attiré l'attention. D'une portée de 15 000 kilomètres, il pourrait frapper n'importe quelle ville du continent américain et même d'Europe.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un poursuit sans entrave le programme nucléaire de son pays. Ses missiles peuvent désormais atteindre les Etats-Unis et l'Europe. image: KCNA / EPA

Le missile Hwasong-18 récemment testé représente une nouvelle étape dans le programme nucléaire nord-coréen. Jusqu'à présent, la Corée du Nord tirait des missiles à combustible liquide. Ces missiles doivent être ravitaillés avant le lancement – une opération qui peut prendre une heure ou plus. De plus, chaque missile doit être escorté par un convoi de camions-citernes, ce qui en fait des cibles faciles pour les ennemis. Ce n'est pas le cas des nouveaux missiles à combustible solide.

Un grand pas en avant

Les armes sont ravitaillées en usine et restent stables jusqu'à ce qu'elles soient mises à feu. Selon les experts, ce développement représente une grande avancée du programme nucléaire de la Corée du Nord. En mars, les forces militaires de Kim Jong Un auraient testé un missile basé sur un sous-marin et fonctionnant également avec des matériaux solides. Le pays affirme aussi être en possession d'ogives nucléaires tactiques plus petites, fixées à des missiles à courte portée et pouvant être tirées contre la Corée du Sud.

En avril dernier, Kim Jong Un a annoncé vouloir développer les forces nucléaires de son pays à la vitesse «la plus élevée» possible. Le message qu'il semble envoyer avec les derniers essais est que son pays a désormais la capacité de riposter, voire d'attaquer en premier.

Le dirigeant coréen est poussé par une situation dramatique dans le pays. Avec une économie faible et un peuple affamé, son programme d'armement nucléaire en cours est la seule carte qu'il peut encore jouer.

Tous ces développements le montrent: les efforts des Etats-Unis pour empêcher la Corée du Nord de développer une technologie nucléaire avancée ont largement échoué. Ces essais retentissants menacent de déclencher une course aux armements en Asie. Le Japon, traditionnellement pacifiste, a annoncé vouloir doubler ses dépenses de défense. Il s'agirait du plus grand réarmement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les Etats-Unis promettent de défendre la Corée du Sud et le Japon par «tous les moyens, y compris les capacités nucléaires». Ils mènent ensemble des exercices militaires de plus en plus importants, ce qui incite à son tour la Corée du Nord à tester davantage d'armes. Comme la Chine et la Russie refusent de sanctionner la Corée du Nord au Conseil de sécurité de l'ONU, elle peut continuer à développer ses armes sans conséquences. Le G7 a besoin d'une nouvelle stratégie pour ramener la Corée du Nord à la table des négociations.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder