Jeffrey Epstein

Portrait of American financier Jeffrey Epstein (left) and real estate developer Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida, 1997.(Photo by Davidoff Studios/Getty ...
Cette affaire embarrasse Trump au plus haut point en raison de sa relation amicale passée avec Jeffrey Epstein.Image: Archive Photos

Affaire Epstein: des millions de documents attendent toujours

Pourtant tenu de publier l'intégralité du dossier, le gouvernement américain n'a jusqu'à présent publié qu'une petite partie des fichiers liées à l'ex-financier et délinquant sexuel. L'opposition dénonce une dissimulation.
06.01.2026, 14:3206.01.2026, 14:32

Le ministère américain de la Justice a indiqué lundi que plus de deux millions de dossiers concernant potentiellement l'affaire Epstein n'ont pas encore été rendus publics.

Le gouvernement américain était tenu de publier tous les documents relatifs à l'affaire Epstein à la date du 19 décembre dernier mais n'a finalement rendu public qu'environ 12 285 documents totalisant 125 575 pages, selon une mise à jour du procureur de New York Jay Clayton. «Plus de 2 millions de documents (...) restent à différentes étapes de leur examen et de leur publication», a écrit Jay Clayton dans cette mise à jour de cinq pages.

L’affaire Epstein liée à la mort étrange d'un milliardaire en Valais

Le 24 décembre, le ministère américain de la Justice avait annoncé examiner «plus d'un million de documents» potentiellement liés à l'affaire Epstein pour une éventuelle diffusion, laquelle pourrait prendre «plusieurs semaines». Le procureur Clayton a précisé que plus de 400 avocats du ministère de la Justice devraient consacrer «les prochaines semaines» à examiner ces dossiers.

«Il s'agit d'un volume important de documents, et les types, tailles et formes des documents restant à examiner varient considérablement», a-t-il noté avant de souligner que des «efforts minutieux» devaient être déployés pour protéger les victimes d'Epstein contre toute divulgation inappropriée de leur identité ou d'informations privées.

Un réseau spectaculaire

L'administration Trump a été accusée de dissimulation par l'opposition démocrate qui lui reproche de ne livrer qu'au compte-gouttes les pièces de l'énorme dossier, après les avoir lourdement caviardées.

Une loi votée par des démocrates et des républicains oblige le gouvernement, que cette affaire embarrasse au plus haut point en raison de la relation amicale passée entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, à publier l'intégralité du dossier.

L'administration Trump se défend d'étouffer l'affaire Epstein

Les premières séries de documents publiées ont mis en lumière le spectaculaire réseau de Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé, selon les autorités, avant d'être jugé à New York pour exploitation sexuelle de mineures.

Elles ont aussi livré des détails sur la relation qu'il entretenait avec Donald Trump, avec en particulier un courrier électronique d'un enquêteur indiquant que le républicain de 79 ans aurait voyagé huit fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. Le président américain n'a jamais été accusé d'actes criminels en lien avec l'affaire Epstein. (jzs/ats)

Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
