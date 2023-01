Kim Jong-un veut une «augmentation exponentielle» de l'arsenal nucléaire

«Cela souligne l'importance et la nécessité d'une production de masse d'armes nucléaires tactiques et appelle à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays»

«La situation actuelle appelle à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux [réd: de la Corée du Nord] en réponse aux manoeuvres militaires inquiétantes des Etats-Unis et d'autres forces hostiles», a déclaré Kim Jong-un dans un compte-rendu de la réunion du parti cité par l'agence.

Entre le jubilé, la disparition d'Elizabeth II, les derniers soubresauts de l'affaire Andrew ou la sortie du documentaire d'Harry et Meghan, 2022 a été une année mouvementée pour la royauté britannique. Le moment parfait pour déguster une tasse de Early Grey et débriefer avec Marc Roche, correspondant royal à Londres et fin connaisseur de la monarchie britannique.

2022, quelle folle année pour la famille royale! Quel bilan peut-on en tirer?

Marc Roche: Globalement, le bilan 2022 de la royauté britannique est très positif. Le jubilé d’Elizabeth II a été un triomphe populaire. Son décès et les dix jours de deuil national ont montré l’incroyable émotion que sa disparition a suscitée au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Et enfin, les 100 premiers jours de règne de Charles III sont très réussis. Si on pose ce bilan par rapport au négatif, à savoir l’affaire Andrew ou les défis à répétition des Sussex, Harry et Meghan, les sondages montrent que la famille royale est plus populaire que jamais.