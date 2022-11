Bousculade à Itaewon: la réponse policière jugée «insuffisante»

Environ 100 000 personnes étaient attendues, mais, en raison du caractère non officiel de l'événement, ni la police ni les autorités locales n'ont géré la foule de manière active.

Au moins 156 personnes, principalement des jeunes, ont été tuées et des dizaines de personnes blessées dans un mouvement de foule samedi soir lors de la première fête d'Halloween depuis la pandémie de Covid-19 à Séoul.

Lula bat Bolsonaro de justesse et on craint des troubles au Brésil

Poutine vire (encore) un général à cause des revers russes en Ukraine

Rumeurs et silence inquiétant: où diable est passé Jair Bolsonaro?

Ce convoi ukrainien fonce droit dans un piège

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle montre une colonne de véhicules blindés ukrainiens piégée par les occupants dans la région de Donesk où les combats font rage.

Des photos aériennes montrent plusieurs chars de combat et des véhicules blindés ukrainiens roulant dans une zone dégagée. Le convoi se trouve dans la région contestée de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Le convoi semble bien avancer au début. Alors que le premier véhicule roule sans encombre, le second est détruit par une explosion.