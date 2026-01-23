Vidéo: twitter

Que se passe-t-il avec Kim Jong-un en Corée du Nord?

Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur Trump à Davos, le leader nord-coréen était occupé à inaugurer un nouveau centre thermal. En manteau et en très bonne compagnie.

Décidément, l’actualité ne nous épargne pas depuis le début de l’année. Pour ne rien arranger, alors que la planète ne s’est pas encore tout à fait remise des récentes élucubrations de Donald Trump au WEF, voilà que Kim Jong-un décide de faire péter son après-midi pour aller batifoler dans un spa.

Avions-nous besoin de cette information? Après avoir découvert les images... la réponse est oui, hélas.

Déjà, parce que le leader nord-coréen ne fait pas tout à fait irruption dans un centre thermal comme vous et moi aux Bains de Lavey. Ce complexe de remise en forme, évidemment sous contrôle de l’Etat, vient de terminer sa longue remise à niveau.

En 2018, le dictateur au sourire infernal découvrait de ses propres yeux le délabrement du «Onpo Worker's Resort», situé dans la province du Hamgyŏng-pukto. Fâché, il exigera des travaux qui dureront près de huit ans.

Est-il satisfait du résultat? A en juger sa tronche qui déambule entre les bassins de ce spa flambant neuf, on peut raisonnablement répondre par l’affirmative.

Dans un souci de réalisme et tout bon scénariste communiste, avant d’inviter la télévision d’Etat et quelques officiels pour l’inauguration de cette «destination de vacances idéale pour le peuple», affirmera-t-il sans gène, Kim a réquisitionné quelques figurants qu’il a foutus en maillots de bain et dans l’eau frémissante.

Le début d’un film porno?

Si le fait de se balader à moitié à poil n’est déjà pas chose facile en temps normal, on ose à peine imaginer le malaise qu’on dû ressentir ces baigneurs, contraint de batifoler dans la flotte devant une ribambelle de cravatés emballés dans des manteaux d’hiver.

Laissons à Kim Jong-un son talent d’acteur et sa volonté de (presque) mouillé la chemise devant les caméras. Sans pour autant sortir le string léopard, le dictateur de 42 ans a tenu a inspecter le spa de ce nouveau complexe hôtelier dans ses moindres détails. Jusqu’à contrôler l’écoulement du robinet des chiottes et à sentir (!) l’eau de source en trempant sa main (de fer) dans le bassin.

Une façon tout à fait crédible et originale de prouver à son peuple (et au reste du monde) qu’il est un dirigeant proche des travailleurs et soucieux de leur bien-être. Franchement, bien joué. A côté, les bureaux de Google en Californie ressemblent à un camp de travail forcé.

Ah oui, encore une chose: ne manquez surtout pas la vidéo qui dévoile cette inauguration. On ne voudrait surtout pas être les seuls à être hantés par l’horrible bande-son tout le week-end.