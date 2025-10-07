bien ensoleillé
Corée du Nord

Corée du Nord: visite du Premier ministre chinois prévue

epa12407849 Premier of the People&#039;s Republic of China Li Qiang speaks during the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters in New Yo ...
Li Qiang.Keystone

Li Qiang, le Premier ministre chinois, a prévu de se rendre en Corée du Nord. Une visite très importante pour la nation de Kim Jong-un.
07.10.2025, 06:4107.10.2025, 06:41

Le Premier ministre chinois Li Qiang se rendra du 9 au 11 octobre en Corée du Nord. Il assistera aux célébrations du 80e anniversaire du Parti des travailleurs, au pouvoir, ont annoncé les Affaires étrangères chinoises mardi.

Li Qiang «conduira une délégation du parti et du gouvernement (en Corée du Nord) pour assister aux célébrations du 80e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée et effectuer une visite officielle de bonne volonté du 9 au 11 octobre», ont-elles indiqué dans un communiqué.

Chine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort

Cet anniversaire pourrait donner lieu vendredi en Corée du Nord à une grande parade militaire, a rapporté la semaine passée l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'armée sud-coréenne.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait lui-même assisté le 3 septembre au côté des présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine à une gigantesque parade militaire célébrant à Pékin la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.

Malgré des périodes d'agacement de Pékin devant les tensions causées par la course à l'armement atomique et balistique de Pyongyang, les deux pays entretiennent d'étroites relations depuis leur front commun durant la Guerre de Corée (1950-1953).

Le soutien diplomatique, politique et économique de la Chine est crucial pour la Corée du Nord. (sda/ats/afp)

