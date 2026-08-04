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En Corée du Nord, la canicule n'existe pas

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En Corée du Nord, la canicule n'existe pas

Une vague de chaleur dévastatrice frappe actuellement la péninsule coréenne. Alors que le sud souffre, Pyongyang publie des images de gens qui s'amusent sur la plage.
04.08.2026, 16:0504.08.2026, 16:05

Depuis quelques jours, la Corée du Nord est frappée par une violente vague de chaleur s'accompagnant de températures pouvant atteindre 40°C. La télévision d'Etat a diffusé des images de plages bondées et de parcs aquatiques. Des milliers de personnes y passeraient actuellement leurs vacances.

La prudence reste toutefois de mise. Le régime nord-coréen contrôle les images qui sont diffusées au public. Il est donc impossible de dire avec certitude qui a réellement le droit de se rendre dans ces stations balnéaires, et qui n'y a pas accès.

De gros dégâts en Corée du Sud

Ces images ne racontent surtout qu'une partie de l'histoire, souligne CNN. En Corée du Sud, cette même vague de chaleur a déjà provoqué plusieurs décès et impacte sévèrement l'agriculture. Des centaines de milliers d'animaux de rentes ont péri à cause des températures élevées.

En Corée du Nord, ces conditions atmosphériques peuvent se révéler encore plus dangereuses, ajoute le média américain, puisque le pays dispose d'infrastructures sanitaires moins développées. Pourtant, rien de tel n'est montré dans les images diffusées par le régime.

(nib)

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