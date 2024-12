«Grand danger»: le président sud-coréen lâché par son parti

Yoon avait proclamé par surprise la loi martiale tard mardi et fait déployer l'armée à Séoul en ciblant l'opposition, avant d'être obligé de rétropédaler six heures plus tard sous la pression du Parlement et de la rue.

Ce marché de Noël suisse est «l'un des plus beaux du monde»: on a testé

Ce proche de Poutine envoie Trump et son plan de paix «se faire foutre»

Le maître du Kremlin a laissé l'un de ses fidèles dévoiler les conditions des négociations de paix. La teneur de ses propos est radicale.

Ces jours-ci, le sort de l'Ukraine ne tient plus qu'à un fil. Sur le front, à l'est du pays, les troupes russes progressent à un rythme de plus en plus rapide. Malgré les énormes pertes humaines et matérielles, elles s'emparent de localités entières dans le Donbass. Les experts craignent qu'elles réussissent bientôt une percée opérationnelle qui leur permettrait de s'enfoncer profondément à l'intérieur du pays.