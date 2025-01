Les procureurs sud-coréens veulent prolonger la détention du président

Son décret de loi martiale n'a duré que six heures avant d'être rejeté par les législateurs, qui ont forcé l'entrée du parlement, mais il a tout de même réussi à plonger la Corée du Sud dans la pire crise politique qu'elle ait connue depuis des décennies.

Ces derniers ont, dès lors, renouvelé leur demande de détention prolongée. Ils doivent décider s'ils l'inculpent d'avoir pris la tête d'une «insurrection» et d'«abus de pouvoir», comme le recommande le Bureau d'enquête sur la corruption (CIO).

Eowyn: L'Ecosse et l'Irlande sont en «alerte rouge»

Ecoles fermées et trains à l'arrêt: l'Irlande et une partie du Royaume-Uni ont été placées en «alerte rouge» à l'approche de la tempête Eowyn, les agences météorologiques nationales prévenant que les vents pourraient atteindre vendredi plus de 130 km/h.

L'ensemble du territoire de la République d'Irlande fait ainsi l'objet d'une alerte rouge, décrétée par l'organisme Met Eireann. Au Royaume-Uni, l'ensemble du pays est placé en état de vigilance, mais l'agence météorologique Met Office a décrété une rare alerte rouge pour l'Irlande du Nord et certaines régions du sud et du centre de l'Ecosse.