Inondations dévastatrices: plus de 1000 morts en Asie

epa12559530 Sri Lankan Army personnel look on as a rescue boat travels along a submerged road after heavy rainfall in a suburb of Colombo, Sri Lanka, 30 November 2025. Many parts of the island have be ...
Les secours sont à pied d'œuvre au Sri Lanka.Keystone

Le bilan des intempéries ne cesse de grimper au Sri Lanka, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Des centaines de disparus manquent encore à l'appel.
01.12.2025, 11:3501.12.2025, 11:35

Secouristes et militaires s'activent lundi pour déblayer les routes et porter assistance aux populations du Sri Lanka et d'Indonésie. Les inondations ont causé plus de 1000 morts et plusieurs centaines de disparus dans quatre pays d'Asie ces derniers jours.

Un cyclone au Sri Lanka et une tempête exceptionnelle en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie, en particulier sur la grande île de Sumatra, ont provoqué des pluies torrentielles dans la région, déjà en pleine période de mousson.

A Sumatra, le bilan des inondations s'est encore alourdi lundi, passant à 502 morts et plus de 500 disparus, a annoncé l'agence de gestion des catastrophes. Ce dernier bilan, provisoire, porte à plus de 1.000 le nombre de morts dans ce récent épisode d'inondations en Asie.

Arrivé lundi matin dans le nord de Sumatra, le président indonésien a annoncé que «la priorité du gouvernement était désormais d'envoyer immédiatement l'aide nécessaire». Prabowo Subianto subit une pression croissante pour déclarer l'état d'urgence national. Contrairement à son homologue sri-lankais, le dirigeant indonésien n'a pas lancé d'appel à l'aide internationale.

Glissements de terrain et crues soudaines

Une grande partie de l'Asie est actuellement en pleine saison de la mousson, qui entraîne souvent de fortes pluies, provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines.

En raison de ces pluies torrentielles, au moins 176 personnes sont décédées dans le sud de la Thaïlande. De l'autre côté de la frontière, en Malaisie, où de fortes pluies ont également inondé de vastes étendues de terre dans l'État de Perlis, deux personnes ont trouvé la mort. (jzs/ats)

Les Grisons touchés par de violentes intempéries
