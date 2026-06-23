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Starbucks ferme temporairement 2000 cafés en Corée du Sud

Protest Against Starbucks Korea In Seoul. Protesters hold placards and chant slogans such as Boycott Starbucks and resignation of Chung Yong-jin in front of the Starbucks Korea headquarters in Seoul, ...
Une manifestation contre Starbucks à Séoul.Image: www.imago-images.de

Polémique: Starbucks ferme temporairement 2000 cafés en Corée du Sud

Une publicité de Starbucks a suscité une polémique en Corée du Sud le mois passé. L'enseigne a dû fermer temporairement plus de 2000 enseignes pour une formation du personnel, tandis que le directeur régional a été licencié.
23.06.2026, 07:1223.06.2026, 07:12

Lumières éteintes, portes closes: des amateurs de café ont été privés lundi en Corée du Sud de leur dose quotidienne pendant quelques heures. Plus de 2000 enseignes Starbucks ont baissé le rideau pour une formation du personnel, après un fiasco publicitaire.

Starbucks a déclenché, en Corée du Sud, son troisième marché le plus important, un tollé le mois dernier avec une publicité évoquant la répression d'un soulèvement prodémocratie en 1980.

Starbucks crée une grosse polémique en Corée du Sud

Une campagne promotionnelle sur les gobelets réutilisables, diffusée le jour férié du 18 mai, présentait cette journée comme le «Tank day». Ce terme désigne les gobelets de la marque, mais signifie également «char» en anglais.

Or, le 18 mai coïncidait avec le 46e anniversaire de la répression du soulèvement prodémocratie de Gwangju, au cours de laquelle 165 civils ont été tués lors du déploiement de chars et de troupes, selon le bilan officiel. Mais le bilan pourrait être, en réalité, bien plus élevé.

«Forte baisse des ventes»

La polémique a entraîné le licenciement du directeur de Starbucks Corée et a poussé le président du groupe Shinsegae, qui exploite la chaîne sous licence de la maison-mère américaine, à présenter des excuses publiques.

Pour tenter d'endiguer la vague d'indignation, la chaîne a fermé ses enseignes dans tout le pays lundi à partir de 15h00 pour la journée, afin que le personnel suive trois heures de formation, «axées sur la sensibilisation historique et sociale» ainsi que sur «l'engagement envers la mission et les valeurs de Starbucks», a déclaré l'entreprise. Les employés ont perçu l'intégralité de leur salaire.

Starbucks ferme des cafés en Suisse

Shinsegae a identifié une série de négligences ayant conduit à cette publicité, soulignant notamment que des responsables avaient donné leur feu vert sans même vérifier le dossier de conception.

Le président de Shinsegae, Chung Yong-jin, ainsi que d'autres cadres supérieurs, suivront cette formation mercredi.

La polémique a déclenché des manifestations à Séoul et à Gwangju et a entraîné une «forte baisse des ventes» dans les premiers jours du scandale, selon l'exploitant. (ats)

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