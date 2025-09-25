en partie ensoleillé14°
Starbucks va fermer des cafés en Suisse

FILE - Shoppers at the Walden Galleria in Buffalo, NY, stop by the Starbucks kiosk on Saturday, Nov. 30, 2024. (AP Photo/Gene J. Puskar, File) Starbucks-Layoffs
Entre fermetures et nouvelles ouvertures, Starbucks revoit sa carte mondiale.Keystone

Starbucks ferme des cafés en Suisse

Starbucks restructure : des cafés ferment en Suisse, 900 emplois supprimés dans le monde.
25.09.2025, 14:4325.09.2025, 14:43

La chaîne de cafés américaine Starbucks a annoncé jeudi la fermeture de certaines de ses filiales en Suisse dans le cadre de mesures d’économies à l’échelle mondiale. L’entreprise explique vouloir fermer les établissements qui souffrent d’une fréquentation insuffisante ou qui ne présentent pas de perspectives économiques durables.

L’objectif est de concentrer l’offre sur les emplacements rentables, a précisé la société. On ignore encore combien de points de vente seront concernés en Suisse et combien d’employés pourraient perdre leur poste, a indiqué une porte-parole de Starbucks à l’agence AWP.

La Suisse n’aura pas droit à cette nouveauté chez Starbucks

Le calendrier des fermetures reste lui aussi ouvert. Les collaborateurs concernés devraient, autant que possible, être reclassés dans d’autres cafés. Si ce n’est pas envisageable, Starbucks a promis un soutien sous forme d’indemnités et d’autres aides.

Ces mesures s’inscrivent dans une réorganisation mondiale. En Amérique du Nord, Starbucks prévoit pour l’exercice 2025 une réduction d’environ 1% du nombre de ses établissements. En parallèle, de nouveaux cafés doivent voir le jour: en Europe, l’entreprise veut en ouvrir 150 cette année, dont un à Interlaken, prévu pour début 2026.

Pourquoi Migros et Starbucks augmentent le prix de leurs cafés

En plus des fermetures, Starbucks réduit aussi des postes hors commerce de détail. Environ 900 emplois non liés aux cafés seront supprimés dans le monde, afin d’alléger la structure de coûts et de réinvestir dans le cœur de métier, a expliqué le directeur général Brian Niccol dans une lettre. Selon lui, ces décisions sont nécessaires pour rendre Starbucks plus résilient et lui permettre de continuer à croître sur le long terme. (jah avec ats)

Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
