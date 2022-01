Ça y est, Israël vaccine les plus de 60 ans avec la 4e dose

Dans un pays de 9,2 millions d'habitants, où déjà plus de la moitié de la population a reçu une dose de rappel, les cas graves se concentrent à l'heure actuelle chez des personnes non vaccinées, selon les données rendues publiques par les autorités. Au total, 1 394 407 contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël, dont 8244 décès d'après les chiffres officiels. (ats/jch)

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé dimanche que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical pourront bénéficier d'une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 . Cette décision intervient en pleine flambée des contaminations liée au très contagieux variant Omicron:

Mon chat est un sale égocentrique qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à lui-même. Et il attend de moi une parfaite dévotion, sans la moindre contrepartie. Ce qui est bien normal, non?

Je ne connais pas d'animal plus égoïste que le chat. Tout lui semble dû, et si jamais on lui réclame un minimum d'attention, il rue dans les brancards et disparaît on-ne-sait-où.