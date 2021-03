International

Pandémie: les décès repartent à la hausse dans le monde



Image: sda

Toutes les régions sauf le Pacifique occidental ont fait face à davantage de morts.

Le nombre de nouvelles victimes de la pandémie a augmenté la semaine dernière dans le monde, pour la première fois depuis un mois et demi. Il est à nouveau supérieur à 60 000, en hausse de 3%.



Selon des données publiées mercredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui portent jusqu'à dimanche matin, toutes les régions sauf le Pacifique occidental ont fait face à davantage de décès la semaine dernière. Cette hausse a atteint 1% en Europe. Côté nouvelles infections, l'augmentation s'est poursuivie pour la quatrième semaine consécutive, de 8%.

Continent américain très touché

La semaine précédente, le nombre total de nouvelles victimes s'était établi au plus bas depuis début novembre. Plus de la moitié des décès de la semaine dernière ont été observés sur le continent américain.

En Europe, les infections en hausse

Parmi près de 3,3 millions de nouvelles contaminations dans le monde, l'Europe reste la région la plus affectée sur une semaine, avec une hausse de 13% à près d'1,5 million d'individus. La progression la plus rapide du virus est observée dans une partie de l'Asie et dans le Pacifique occidental.

Le variant britannique se propage

La composante britannique est désormais présente dans 125 pays ou territoires, sept de plus. Celle identifiée en Afrique du Sud a contaminé 11 territoires supplémentaires pour atteindre plus de 70 zones et celle trouvée en Brésil, avec trois territoires additionnels, est aussi observée dans plus de 40 pays.

Au total, la pandémie a fait près de 2.8 millions de victimes. Environ 123 millions de personnes ont été infectées dans les différents pays. (ats)

