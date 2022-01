Washington pense que les Américains pourront bientôt «vivre avec» Omicron

«Alors qu'Omicron monte et redescend, j'espère que nous allons avoir une situation avec une combinaison entre une bonne immunité de fond et la possibilité de soigner une personne à risque. Lorsque nous y arriverons, ce sera cette transition et nous pourrions en être au seuil aujourd'hui.»

Dr Anthony Fauci, le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire