Covid-19: l'activité dans les services s'effondre en Chine

De multiples foyers de Covid-19 ont touché la Chine en novembre. Image: sda

Les mesures pèsent lourdement sur le tourisme, l'hôtellerie-restauration et les transports.

L'activité dans les services en Chine a accentué en novembre sa chute, bien plus encore qu'attendue, en raison des restrictions anti-Covid-19.

Après d'importantes manifestations il y a une semaine dans plusieurs villes contre cette politique sanitaire, certaines restrictions ont été assouplies. Mais les déplacements restent compliqués.

Chute de la production

En août, l'activité était encore au plus haut. Mais de multiples foyers de Covid-19 ont touché la Chine en novembre. Ils ont entraîné un nombre de nouveaux cas jamais vu depuis le début de la pandémie, même s'ils restent infimes par rapport à la population chinoise (environ 30 000 pour 1,4 milliard d'habitants).

Résultat: les entreprises ont connu leur plus forte chute de production depuis six mois et enregistré une nouvelle baisse de leurs effectifs. Pour sa part, l'indice composite, qui agrège services et industries manufacturières, a également chuté en novembre, à 47 points, contre 48,3 le mois précédent.

«Trouver un équilibre entre mesures de contrôle du Covid-19 et croissance économique est redevenu une question centrale» L'économiste Wang Zhe

«Le gouvernement central a récemment émis des exigences claires sur la manière d'optimiser davantage la [politique sanitaire, ndlr]. Mais la manière dont les autorités locales appliqueront ou non ces instructions sera déterminante.» (ats/jch)