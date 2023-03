Le continent américain a déjà un plan contre les futures pandémies

Une femme portant un masque dans un bus, à Panama City, capitale du Panama. Image: sda

L'objectif est d'optimiser la réponse des systèmes de santé.

Les ministres et représentants d'une vingtaine de pays de l'Amérique, de l'Alaska à la Terre de feu, ont adopté lundi à Panama une feuille de route pour affronter de manière conjointe de futures pandémies ou crises sanitaires.

«Nous nous sommes mis d'accord pour présenter au début de l'année prochaine des conclusions et recommandations» Jose Fernandez, le sous-secrétaire d'Etat américain pour la croissance économique, l'énergie et l'environnement

Le document vise aussi à améliorer l'accès universel à la santé, à augmenter les aides publiques en temps de crise et à accroître la transparence dans la gestion des fonds.

«Améliorer l'investissement pour renforcer les systèmes de santé [...] et préparer les pays à une future pandémie est essentiel» Le Brésilien Jarbas Barbosa, le directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS)

30% des décès du Covid-19

L'Amérique latine, qui compte 8% de la population mondiale, a enregistré 30% des décès pour Covid-19, a relevé le sous-secrétaire d'Etat américain. L'OPS a averti que le danger n'est pas passé, même si l'incidence du coronavirus est 20 à 30 fois moindre qu'il y a un an.

La réunion de lundi à Panama est la première rencontre annuelle de haut niveau du dialogue économique et de santé de l'Amérique. L'un des thèmes abordés a été la mise sur pied de stratégies communes pour la production et la distribution de fournitures médicales comme des vaccins, masques, gants et ventilateurs dans l'éventualité d'une nouvelle crise sanitaire.

Durant la pandémie due au coronavirus, les chaînes de fournitures «n'étaient pas suffisamment diversifiées ni adaptées», a regretté M. Fernandez en demandant la production «dans davantage de pays de composants de vaccins et de systèmes et produits médicaux:

«La Banque interaméricaine de développement (BID), l'Organisation des Etats américains (OEA) et l'OPS se sont engagées à financer l'initiative»

«Nous savons qu'il faut penser à des projets stratégiques, car nous parlons de centaines de millions de dollars», avait-il confié à l'AFP à la veille de la réunion. (ats/jch)