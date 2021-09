Moderna demande l'autorisation pour une troisième dose aux Etats-Unis

Johnson & Johnson et le scandale des implants vaginaux

Des Sud-Africaines ont décidé de poursuivre des multinationales pharmaceutiques appartenant à Johnson & Johnson. En cause? Des dégâts causés par des prothèses vaginales déjà interdites dans plusieurs pays.

Traiter son incontinence. Voilà à quoi devait servir l'implant synthétique que Suzette Roodt avait pu s'offrir grâce à son nouvel emploi. Mais dès sa sortie de l'hôpital, la quinquagénaire a compris que «quelque chose clochait». La maille était défectueuse et a durci dans son corps, provoquant une obstruction complète de la vessie, des lésions et des douleurs chroniques.

Six ans plus tard, cette femme de 57 ans, aujourd'hui au chômage et attachée à un cathéter, a rejoint récemment une …